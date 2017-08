Kan ha sammenheng med andre voldssaker

NRK har snakket med den 15-årige gutten som ble utsatt for vold rett før skolen startet i går. Han forklarer at han helt overraskende ble oppsøkt av den eldre kjenningen, og ble påført et langt risp med et slags blad fra en blyantspisser.

LES OGSÅ: Skoleelev skadd i Namsos

Svenn Ingvar Viken er lensmann i Namsos. Foto: Kjartan Trana / NRK

Gutten forklarer til NRK at han skal ha blitt truet med at det kommer til å komme mer vold, men også motivet for handlingen må politiet finne ut av.

Jente banket opp

I miljøet fra det landet som gutten kommer fra, var det kvelden før også en alvorlig voldshendelse der barnevernet ble koblet inn i forbindelse med at en jente ble banket opp.

Politiet må nå finne ut om det finnes en sammenheng mellom de to hendelsene.

– Det er noe vi må etterforske de nærmeste dagene. Vi må finne ut om det er en sammenheng mellom disse hendelsene, og andre, sier Namsos-lensmann, Svenn Ingvar Viken til NRK.

– Ikke utrygt

Arnhild Holstad er ordfører i Namsos. Foto: Eivind Aabakken/NRK

I Samfunnshusets øverste etasje sitter Namsos-ordfører Arnhild Holstad. Hun sier skolen vil gå som normalt etter hendelsen og at ingen trenger å være redde for å gå på skolen.

– Rådet fra politiet er at det ikke er utrygt å gå på skole i Namsos, sier hun til NRK.

Samtidig står politiet i distriktet overfor en rekke andre saker som er svært ressurskrevende. En drapssiktelse på to afrikanere etter at et barn døde i Overhalla, en kidnappingssak i Namsos med varetektsfengsling av en utenlandsk mann, og nå denne saken som vil kreve mye ressurser.

– Vi har mange som har jobbet mye over lang tid, og flere har ikke tatt ut all ferien sin heller i sommer. Men vi får god støtte fra resten av Trøndelag politidistrikt, og vi har ingen synlige tegn på en vesentlig slitasje, sier Viken.