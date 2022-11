Kan ha funnet verdens eldste lesbare setning: Gjett hva som står?

Hva opptok folk som levde for nærmere 4000 år siden? Det kan kanskje en kam laget av elfenben fortelle oss mer om.

Kammen, som ble funnet av arkeologer i Israel i 2016, har totalt 17 bokstaver. Og til sammen skal disse danne en fullstendig og lesbar setning.

Eksperter mener dette er den eldste alfabetiske setningen som hittil er oppdaget.

Og hva står det?

Vi kan avsløre at innholdet handler om hygiene. Og at dette er et tema som er like aktuelt den dag i dag: Jeg kjenner allerede at det begynner å klø ...

Et kjent fenomen

Språket, som setningen er skrevet på, er kanaaneisk. Det ble brukt av folk som bodde i Judariket. I dag er dette området bedre kjent som deler av Israel, Palestina, Libanon, Syria og Jordan.

Bokstavene på kammen er omtrent 1–3 millimeter brede, og de former en slags bønn.

Og om man oversetter dem, lyder bønnen omtrent slik:

«Må denne støttannen luke ut lus fra hår og skjegg»

Med andre ord, den første skriftlige lesbare setningen vi har, handler om den velkjente hodelusa.

– Dette er bevis for bruken av alfabetet i daglige aktiviteter for 3700 år siden. Det er et landemerke i historien om menneskets evne til å skrive, sier Yosef Garfinkel.

Han er professor ved Hebrew University i Israel og har ledet den nye studien.

Dette er professor Yosef Garfinkel. Sammen med kolleger har han studert kammen under et mikroskop. Her fant de eldgamle rester av hodelus. Foto: Hebrew University

En «mystisk» historie

De første skriftsystemene dukket opp i Mesopotamia og Egypt for rundt 5200 år siden. Men disse systemene tok ikke i bruk alfabetet. Da brukte man tegn for å forklare ord og stavelser.

Historien rundt alfabetet er ifølge forskere heller mystisk, da man skal ha lite arkeologiske bevis.

Likevel mener eksperter at også alfabetet ble oppfunnet i nærheten av Egypt. Dette på grunn av at man kjenner igjen bruk av egyptiske hieroglyfer blant kjente bokstaver.

Det er uklart hvordan folk brukte alfabetet i denne fasen. De tidligste tekstene man har funnet er både korte og vanskelige å tyde. Dette gjør inskripsjonen på elfenbenskammen er svært viktig, mener professor Christopher Rollston.

– Tidlige alfabetiske inskripsjoner er generelt veldig korte, og består ofte av navnet på en person eller en gjenstand, sier han.

Han synes også det er fasinerende at teksten handler om det vanlige dagliglivet.

– Vi ser at lus har vært et problem gjennom menneskets historie. Vi kan bare håpe at denne kammen var nyttig og gjorde det den skulle: Utrydde noen av disse irriterende insektene.

Inskripsjonen i kammen ble ikke oppdaget før fem år etter arkeologene fant selve redskapet. Foto: Daniel Vainstub

Et preg av luksus

Kammen ble gravd fram av Yosef Garfinkel og andre arkeologer ved byen Tel Lachish i Israel. Prosjektet har blitt et samarbeid på tvers av land.

Selve kammen er ikke veldig ulik dagens lusekammer i plast eller metall. Den måler omtrent 3,5 x 2,5 centimeter og har «tenner» på begge sider. Disse taggene skal fremdeles være synlige, men mye av materialet er slitt av.

Den ene siden skal ha blitt brukt for å løse opp floker i håret, mens den andre siden, som er mer fintagget, skal ha blitt brukt til å fjerne lus.

Elfenben skal ha vært et veldig dyrt materiale på denne tiden, og ble sannsynligvis importert som en luksusgjenstand fra Egypt.

Ved å studere kammen i mikroskop, fant forskerne rester av gammel hodelus. Kanskje har den vært der i nærmere 4000 år?

Til dags dato er ti kanaaneiske inskripsjoner funnet i området ved Tel Lachish.