Kan bli Europas yngste kvinne i den hardeste dragrace-klassen

– Det har vært drømmen helt siden jeg begynte å forstå hva dragracing gikk ut på, men jeg hadde aldri trodd at det kom til å skje i en alder av 19 år. Jeg må nesten klype meg i armen.

Maja Udtian fra Frøya skal i helga delta på Norsk dragracing Gardermoens hovedstevne. Her blir hun Europas yngste kvinne til å ta lisens i klassen Top Fuel.

Nitten år gamle Maja Udtian gleder seg til å kjøre. Foto: Annette Ravneberg

– Dette er den største klassen i dragracing og den verste. Med lisensen er jeg kvalifisert til å delta i konkurranser i denne klassen. Det betyr at jeg kan delta i EM, forteller hun.

Må være psykisk forberedt

– Dette er kjempestort for Norge og dragracemiljøet, forteller Presseansvarlig i Norsk Dragracing, Tore Ravneberg.

Å ta lisens i en dragracingklasse er en slags oppkjøring.

– Først må jeg vise at jeg behersker bilen, føler meg komfortabel og vet hva jeg skal gjøre. Også må jeg kjøre 304 meter fortere enn 4, 7 sekunder og ha en topphastighet på 386 km/t. Det er ganske heftig.

Stevnet starter torsdag og varer frem til søndag. Udtian skal prøve å ta lisensen i løpet av helga og torsdagens kjøretur blir den første hun har i den hastigheten.

– Man må jo være godt forberedt psykisk, for det er jo en stor påkjenning. Jeg trener også styrke, for man blir utsatt for store krefter, men uansett hvor godt jeg forbereder meg kommer jeg til å bli sjokkert i morgen når jeg skal kjøre den første runden.

Gleder seg mest

Dragracing har alltid vært en del av livet til Udtian.

Udtians team før helgas kjøring. Foto: ANNETTE RAVNEBERG

– Pappa har hold på med dragracing siden 1995 og jeg begynte selv det året jeg fylte ti. Da begynte jeg i klassen Juniordragster som er den minste klassen. Jeg kjørte i den frem til 2013, da klasset jeg opp til Super Comp.

Udtian ble nordisk mester i den klassen i fjor. Nå har hun klar for toppklassen.

– Vi er avhengig av mye mer enn meg for å få tatt lisensen. Vi er avhengig av at bilen fungerer som den skal, at oppsettet på motoren blir bra og at været er med oss. Det er jeg som sjåfør som gjør den minste jobben, jeg er så avhengig av det teamet jeg har med meg som skur og fikser på bilen.

– Jeg må jo ha stor respekt for bilen når det er snakk om så store krefter, men jeg er egentlig ikke så nervøs, jeg gleder meg mest, avslutter hun.