Kan bli det verste drapsåret i Trøndelag på 10 år

Siden 2007 har politiet etterforsket mellom 20 og 30 drapssaker i året, ifølge Kripos sin statistikk. Hittil i år har politiet startet etterforskning av 14 drapssaker.

– Det er så få drap i Norge at det er vanskelig å se et mønster, sier voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk.

– Men vi ser at det ofte kan være opphopning av drap i en kort periode, men så flater det ut. Og det er nok tilfeldig, sier Bjørnebekk.

Trøndelag har i de siste ti årene hatt maks tre drap i året. Hittil i år har politiet startet etterforskning av fire drapssaker. Tre av sakene gjelder Nord-Trøndelag

– Statistikken taler for seg selv. Det er spesielt og det er krevende for politiet da det må settes inn ekstra innsats, sier politiadvokat i Nord-Trøndelag politidistrikt, Trude Skogen.

Ragnhild Bjørnebekk sier mange drap på kort tid kan skape problemer for politiet. Foto: Erik Waage

Binder ressurser

Ifølge Bjørnebekk følger det med ressursproblemer for politiet når man får en opphopning av drap.

– Drap er høyt prioritert og binder opp mye ressurser hos politiet. Det gjør at andre ting ikke blir etterforsket slik de burde, sier voldsforskeren.

Politiadvokaten i Nord-Trøndelag er enig.

– Det er innlysende at det drar ressurser hos politiet som får konsekvenser for øvrig aktivitet. Dett er alvorlige saker, og det er stor forskjell på å etterforske forskjellige typer kriminalitet, sier Skogen.

Fire drapssaker i Trøndelag

Hittil i år har politiet i Trøndelag startet etterforskning av fire drapssaker.

25. januar ble en 38 år gammel mann funnet død i sin bolig på Ler i Sør-Trøndelag. Tre personer er så langt siktet i saken. To av disse er siktet for drap, mens den siste er siktet for grov kroppsskade.

1. mars ble en kvinne fraktet til Sykehuset Levanger med kvelningsskader. To dager etter døde hun av skadene. Ektemannen ble i slutten av juni dømt til 11 års fengsel for drapet på kona.

30. mars døde en mann i 60-årene av knusningsskader mot hodet som følge av stump vold i Sørlia i Steinkjer. Mannens 24 år gamle sønn er siktet for forsettelig drap på faren.

26. juni ble ei tre år gammel jente fraktet til St. Olavs hospital med livstruende hodeskader. Etter to dager i koma døde jenta på sykehuset. Treåringens mor og stefar er siktet for grovkroppsskade med døden til følge.