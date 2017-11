Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Mads Reginiussen har spilt over 200 kamper for Ranheim og er toppscorer i laget med sine 11 mål i årets sesong. Han er den eneste som ikke er fra Trøndelag, og altså lillebroren til Rosenborgs forsvarskjempe, Tore Reginiussen.

I kveld er det Sogndal som må slås på Fosshaugane, før returkampen på Ranheim lørdag kveld.

Champions League

– Det kribler litt ekstra i kroppen, men det skal det jo også gjøre. Dette er jo kamper vi ønsker å spille, og for Ranheim blir det litt Champions League, sier lillebror Reginiussen til NRK.

Mads Reginiussen håper å få møte storebror Tore i eliteserien neste år. Foto: NRK

Han har spilt for Ranheim siden 2011 og er den spilleren som har vært lengst i klubben, til tross for at han kommer fra Alta. Han havnet i trønderklubben da han skulle studere i Trondheim, og trives veldig godt i Ranheim som for fjerde gang de siste årene spiller for opprykk til eliteserien.

Også storebror Tore Reginiussen i Rosenborg håper at Ranheim endelig skal klare å ta steget helt opp til øverste nivå i norsk fotball.

– Tyvtriksene

– Dette blir veldig spennende, og Ranheim har levert over all forventning. Og Mads har hatt en fantastisk sesong. Det hadde vært artig med et ordentlig lokaloppgjør og et brødreoppgjør neste år. Men jeg kjenner jo til alle tyvtriksene som jeg har lært han gjennom årene, ler storebror som ble kåret til årets spiller i eliteserien mandag kveld.

Storebror Tore Reginiussen ble kåret til årets spiller i eliteserien. Foto: Hilde Grande

Blir det opprykk og eliteserie neste år, ser Mads Reginiussen fram til duellene mot storebror i Rosenborg.

– Han gleder seg nok ikke til de duellene, nei. Det sier han nok bare for å være grei, ler Mads som lover å gjøre alt for å få Ranheim opp i eliteserien.

– Så håper jeg så mange som mulig kommer på Ranheim lørdag kveld, så skal vi sørge for et skikkelig godt utgangspunkt i Sogndal i kveld, lover Ranheims toppscorer.