Kan bli aktuelt å kreve tilbake penger for pendlerboliger

Andreassen kom torsdag med svar på flere spørsmål som Frp-leder Sylvi Listhaug har stilt om håndteringen av pendlerboligsakene, skriver NTB.

Til nå har ikke Stortinget fremmet krav om tilbakebetaling fra enkeltrepresentanter. Men i brevet skriver Andreassen blant annet:

– Jeg vil imidlertid ikke utelukke at det kan bli aktuelt å fremme økonomiske krav, dersom videre undersøkelser som ledd i politiets etterforskning eller de undersøkelsene som er varslet fra Riksrevisjonen, avdekker forhold som kan gi grunnlag for det.

– De uttalelser jeg har gitt om saken kan klart ikke oppfattes slik at de forplikter Stortinget eller Stortingets administrasjon til å frafalle eventuelle tilbakebetalingskrav dersom det skulle vise seg å være grunnlag for dette, skriver stortingsdirektøren videre.

Stortingsdirektør Marianne Andreassen Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Skatteetatene åpner kontroll

Skatteetaten skal kontrollere grunnlaget for arbeidsgiveravgift for Stortingets pendlerboliger, varsles det i et brev til stortingsadministrasjonen.

Kontrollen vil ifølge brevet gjelde perioden fra 1. januar 2017 til 31. desember 2020.

– Jeg ser positivt på at Skatteetaten nå går inn i dette sakskomplekset. Stortingets administrasjon vil selvfølgelig samarbeide fullt ut med Skatteetaten, og gi dem all nødvendig informasjon og bistand som de ønsker fra oss.

Vi ønsker å få ryddet opp i det som eventuelt måtte være av skattemessige problemstillinger hos oss, sier Stortingets direktør, Andreassen.

Skattetaten vil også se på praksisen i regjeringsapparatet.