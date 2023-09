Det er fortsatt jevnt løp om ordførermakta i Trondheim.

Det viser den ferske målinga som er utført av Norstat for NRK Trøndelag og Adresseavisen.

– For oss er dette en kjempegod løypemelding. Vi håper jo veldig nå at folk som ønsker et skifte, en annen politisk retning, faktisk nå bruker stemmeretten sin.

Det sier Kent Ranum, Høyres ordførerkandidat, etter å ha fått presentert den ferske målinga.

– Dette er bra, vi er på vei oppover og vi kommer til å gå enda flere prosentpoeng oppover fram mot valget, sier ordførerkandidat for Arbeiderpartiet Emil Raaen.

Partibarometer Trondheim sept. 2023 Parti Oppslutning Endring 26,0% H −2,8 21,1% AP +1,5 13,4% SV +1,2 7,5% V +1,3 6,9% R −0,9 6,9% PP +3,9 6,7% MDG −2,1 3,9% FRP −1,3 2,5% SP −0,5 2,3% KRF −0,7 1,3% INP +0,4 1,4% Andre 0 Klikk på partisirkelen for å se hele partinavnet. Basert på 601 intervjuer gjort i perioden 29.8.23–4.9.23. Feilmarginer fra 1,1–4,4 pp. Kilde: Norstat

Spent på valgdagen

– Hvis denne målingen holder seg på valgkvelden, vil det nok gå noen dager før vi vet hvem som blir Trondheims neste ordfører.

Det sier politisk kommentator i NRK Trøndelag, Linda Bjørgan.

– Uansett hvem som tar oppdraget med å danne flertall, vil det bli tøffe forhandlinger for å finne et politisk grunnlag. Et styringsdyktig flertall må omfatte mange partier og flere av støttepartiene kommer til å selge seg dyrt, sier Bjørgan.

– Her er det flere som i utgangspunktet har tatt avstand fra hverandre. Hva de gjør ved forhandlingsbordet, er en annen sak.

Mandatfordeling Trondheim sept. 2023 Parti Antall mandater Endring Høyre H 17 17 +3 Arbeiderpartiet AP 14 14 −3 Sosialistisk Venstreparti SV 9 9 +1 Rødt R 5 5 0 Venstre V 5 5 +2 Pensjonistpartiet PP 5 5 +2 Miljøpartiet De Grønne MDG 4 4 −3 Fremskrittspartiet FRP 3 3 −1 Kristelig Folkeparti KRF 2 2 +1 Senterpartiet SP 2 2 −3 Industri- og næringspartiet INP 1 1 +1 601 intervjuer gjort i perioden 29.8.23–4.9.23. Feilmarginer fra 1,1–4,4 pp. Kilde: Norstat

Pensjonistpartiets representant Morten Kokaas var strålende fornøyd etter målinga ble presentert.

– Det er jo ei fantastisk måling for Pensjonistpartiet med 6,9 prosent i Trondheim. Jeg tror aldri vi har hatt så høyt. Vi har tradisjonelt vært lav på målinger, men høyere på valgdagen, sier Kokaas.

– Jeg er veldig spent på hva som skjer på mandag.

Emil Raaen (Ap) og Kent Ranum (H) møttes til ordførerduell. Foto: Elina Rydland Ørnhaug / NRK

– Kan våkne opp til politisk kaos

– 34 er det magiske tallet som avgjør om du får flertall eller ikke. På denne målingen så er det rødgrønt flertall. De rødgrønne, som styrer byen i dag, er helt avhengig av Rødt for å få flertall, men det vil ikke Senterpartiet. De vil ikke ha med seg Rødt, så der blir det krevende å få til et flertall.

Det sier Siv Sandvik, politisk kommentator i Adresseavisen.

– Men politikere har jo en tendens til å bli kreative når det er makt inne i bildet. Hvis Senterpartiet og MDG bytter side, ser det annerledes ut. Da er det også to veier til flertall på borgerlig side. Politikerne kan våkne opp til et usikkert landskap og velgerne til et politisk kaos, hvis man skal være litt tabloid.

MDGs Line Fjørstad vil ikke si hvilken side partiet vil velge.

– Hvilket lag vil du være på?

– Det grønne, moderne laget, sier Fjørstad.

– Vi skal bruke hver eneste stemme til å ta Trondheim i en ny retning. For uten MDG har verken Høyre eller Arbeiderpartiet noen troverdig plan for hvordan vi skal kutte klimagassutslippene, stoppe naturtapet eller gjøre byen bedre for alle.

– Hvis denne målinga blir valgresultatet, så er det flere veier ulike veier til flertall. Det er uklart hvem ordføreren blir, og det er uklart hvem Mona Berger, Emil Raaen eller Kent Ranum skal samarbeide med, sier Sandvik.

Odd Rune Wolden fra NRK og Adresseavisens Roy Tommy Bråten ledet debatten på Byscenen i Trondheim. Foto: Elina Rydland Ørnhaug / NRK

Fikk utfordring fra lærer

Ranum (H) og Raaen (Ap) møttes til den siste ordførerduellen i direktesendinga torsdag kveld.

Her sto også tema som bilfritt sentrum og tøffere ungdomsmiljø på plakaten.

Trondheimspolitikerne fikk et tydelig krav fra Elisabeth Olsen Kilaas, som har jobbet som lærer i 12 år.

– Jeg er stolt over å si at jeg er lærer. Jeg brenner for yrket mitt.

– Men utfordringa er at jeg noen ganger kjenner på at jeg ikke får tida til å gjøre jobben jeg er ansatt for å gjøre. Hverdagen har blitt travel. Du må ta noen valg i løpet av dagen som du får dårlig samvittighet over.

Hun er ikke i tvil om at trondheimspolitikerne kan hjelpe med ressurser.

– Vi trenger flere lærere og flere yrkesgrupper for å trygge elevene.

Emil Raaen (Ap) og Kent Ranum (H) på Byscenen. Foto: Elina Rydland Ørnhaug / NRK

– Det her er noe av det viktigste vi har presentert i vårt program, svarer Kent Ranum (H).

– Vi har valgt å bruke de største pengene på de minste ungene. Det er tøffe prioriteringer, men det viktigste vi kan sørge for gjennom et skoleløp er å sikre alle ungene mulighetene til å lære seg å lese, regne og skrive i tidlig alder. Det fordrer flere lærere og da sørger vi for at alle elevene får trivsel, mestring og lærere.

Mona Berger, SVs ordførerkandidat og varaordfører i Trondheim, sier de har styrka trondheimsskolen de siste årene.

– Men vi har forståelse for at det er krevende. Vi må gjøre mer av det som virker. Vi må særlig få flere sosialfaglige inn i skolen sånn at lærere kan få være lærere og så kan de sosialfaglige bidra til et positivt klassemiljø. Så er vi også opptatt av at det sitter sultne unger på skolebenken i Trondheim hver dag, flere tusen av dem. Derfor vil vi innføre gratis skolemat, sier hun.

– SV setter skolemat foran klasserom, læremidler og skolebygg. Det er en utrolig rar prioritering når rektorer og lærere trenger ressurser, kontrer Erling Moe (V).

Se hele trondheimsdebatten i opptak her:

Åpent også i fylket

I den ferske fylkesmålinga for Trøndelag, går Høyre og SV mest fram. MDG og Senterpartiet går mest tilbake.

Partibarometer Trøndelag sept. 2023 Parti Oppslutning Endring 25,2% AP +0,7 21,1% H +1,2 11,7% SV +2,2 11,6% SP −1,8 6,7% FRP −0,4 5,7% R +0,5 5,0% V +0,7 4,2% MDG −1,9 3,5% PP −1,1 2,2% INP −0,4 1,9% KRF +0,2 0,5% KON +0,3 0,6% Andre −0,4 Klikk på partisirkelen for å se hele partinavnet. Basert på 603 intervjuer gjort i perioden 29.8.23–4.9.23. Feilmarginer fra 0,7–4,4 pp. Kilde: Norstat

Også i fylket må flere partier finne sammen om det skal bli et styringsdyktig flertall.

– Hva tenker dere om at Høyre puster dere i nakken?

– Jeg opplever jo at denne målingen her gir den samme tendensen som vi har hatt før vi har hatt før, at vi er litt på frammarsj, fordi det er en liten endring fra sist, og at det kommer til å bli en veldig jevn valgdag og valgnatt. Så her er ingenting avklart og vi kommer til å stå på hele veien inn.

Det sier fylkesordførerkandidat Per Olav Skurdal Hopsø (Ap).

Per Olav Skurdal Hopsø er Arbeiderpartiets fylkesordførerkandidat. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Pål Sæther Eiden (H) er strålende fornøyd med at Høyre tar innpå Arbeiderpartiet.

– Det viser at vi har politisk medvind i slutten av valgkampen og lover godt for den 11.

Mandatfordeling Trøndelag sept. 2023 Parti Antall mandater Endring Arbeiderpartiet AP 15 15 −3 Høyre H 13 13 +4 Senterpartiet SP 7 7 −6 Sosialistisk Venstreparti SV 7 7 +3 Fremskrittspartiet FRP 4 4 +1 Rødt R 3 3 0 Venstre V 3 3 +1 Miljøpartiet De Grønne MDG 3 3 −1 Pensjonistpartiet PP 2 2 +2 Kristelig Folkeparti KRF 1 1 0 Industri- og næringspartiet INP 1 1 +1 603 intervjuer gjort i perioden 29.8.23–4.9.23. Feilmarginer fra 0,7–4,4 pp. Kilde: Norstat

– Får du overbevist Hallem om å bli en del av laget?

– Ja, det håper jeg. Jeg mener vi har en politikk som både Høyre og Senterpartiet kan enes om og da tror jeg det skal bli en god prosess, som gjør at vi begge skal få mye gjennomslag for det vi tror på.

Pål Sæther Eiden (H). Foto: Rita Kleven

Tomas Iver Hallem (Sp) beskriver målinga som svært dårlig for Senterpartiet.

– Det gjør at vi er nødt til å mobilisere alt vi kan for å få våre velgere til stemmeurnene de siste dagene før valget og på valgdagen. Vi må mobilisere hele organisasjonen for at vi skal løfte oss inn mot valgdagen, og det er jeg sikker på at vi skal klare.

Om de havner sammen med Høyre eller Arbeiderpartiet, vil ikke ordførerkandidaten svare på.

– Først må vi gjøre ferdig valget, så skal vi, i tur og orden, bruke mandatet til å forhandle fram mest mulig politikk for Senterpartiet.

– Så du er åpne for at dere kan gå til begge kanter?

– Det får vi se på. Det er selvsagt at vi er opptatt for at vi skal ha gjennomslag på politikken vår, og det vil være avgjørende for hvordan vi ender opp til slutt.