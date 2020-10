Justisministeren knallhardt ut mot karantenebryterne

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er uakseptabelt. Alle kjenner nå reglene. De vet hvordan de skal håndtere det. Reiser man til utlandet, skal man i karantene. Så enkelt er det, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland til NRK.

Tirsdag fortalte helse- og velferdsdirektøren i Trondheim kommune, Helge Garåsen, om flere tilfeller av folk som kommer hjem fra ferie i røde land, og som med viten og vilje dropper karantene.

I ettertid har også flere fått påvist koronasmitte.

– Hvis noen bevisst bryter det, er det uakseptabelt og kan anmeldes og straffeforfølges, sier Mæland.

Brudd på reglene

Helsedirektøren i Trondheim kalte det for «forferdelig egoistisk». Nå får han også støtte fra landets justisminister.

– De fleste følger heldigvis rådene og reglene som gjelder, men hvis noen helt bevisst unnlater å gjøre det, må man behandle det på samme måte som alle andre brudd på reglene, sier Mæland.

Ifølge henne har få brutt reglene.

– Hvis det nå er i ferd med å utvikle seg, mener jeg vi bør ta fatt i det gjennom blant annet anmeldelser og straffeforfølgelser. Men jeg håper ikke det blir nødvendig.

Mesteparten av importsmitten skyldes karantenebrudd

Direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog reagerer også på at folk dropper karantenen.

– Det er veldig uheldig at man ikke følger karantenereglene.

Han sier at mesteparten av importsmitten i Norge de siste månedene skyldes brudd på karantenereglene.

Derfor mener han det er ekstra viktig at folk forholder seg til reglene.

– Det at man følger reglementet, er helt avgjørende for å holde smitten på et lavt nivå.