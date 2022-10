Tor Jakob Reitan er kommunedirektør i Stjørdal. Han har fått to av sine egne jurister til å vurdere kontrakten med Helseplattformen, den nye pasientjournalen for helsetjenesten i Midt-Norge.

Konklusjonen fra juristene gjør ikke kommunedirektøren tryggere på en innføring.

– Jeg kan ikke anbefale Helseplattformen nå. Vi trenger lengre tid på å vurdere saken, sier Reitan.

Christer Mjåset, viseadministrerende direktør i Helseplattformen, sier han ikke kjenner til andre kommuner som har fremmet de samme bekymringene som Stjørdal knyttet til avtalen:

– Arbeidet med den har vært godt forankret i regionen, sier han.

Helseplattformen Ekspandér faktaboks Helseplattformen har ansvar for å gjennomføre innføringen av en ny og felles pasientjournal for helsetjenesten i Midt-Norge

Dersom alt går etter Helseplattformens plan vil løsningen tas i bruk av 40.000 ansatte i helsetjenesten

720.000 innbyggere vil da kunne få tilgang til sin egen journal digitalt gjennom løsningen

Prosjektet eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune

Helseplattformen er regionens største IT-prosjekt og har en kostnadsramme på 4,2 milliarder kroner

Helseplattformen ble innført i Trondheim kommune i april. I november skal St. Olav og seks andre kommuner i Trøndelag innføre journalsystemet. Deretter følger sykehuset i Levanger og to nye trønderkommuner, og etter hvert Helse Møre og Romsdal og Ålesund kommune.

Så langt har 19 av 66 kommuner signert avtalen, og dermed blitt eiere i selskapet. Målet er å få alle kommuner i Midt-Norge med på laget, men foreløpig er flere avventende.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har oppfordret alle kommuner i Midt-Norge til å bli med på Helseplattformen.

Bekymret for kostnader etter innføring

Preben Dahle er en av de to juristene som har gjennomgått den nitti sider lange samarbeidsavtalen, med et fokus på eventuell risiko for Stjørdal. Han påpeker at vurderingen ble gjort i mai, med informasjon fra kontrakten slik den forelå da.

Hans helhetsvurdering av kontrakten er at den gir bekymring for kostnadsansvaret ved å bli en medeier i Helseplattformen.

– Vi er usikre på hvordan kommunen er sikret reelt sett, sier Dahle, om de eventuelle merkostnadene etter innføringen.

Dahle mener det er flere usikkerhetsfaktorer ved kontrakten:

Merkostnader etter innføring er ikke fullstendig klarlagt

Uklar beslutningsstruktur blant eiere

Fortsatt usikkert hvilken reell medvirkning kommunen vil få i Helseplattformen

Uklart hvem som tar ekstrakostnader for fastleger

Ikke noe tak på hvor store ekstrautgiftene kan bli for kommunen etter innføring

Mange viktige forhold skal avklares etter inngåelse av kontrakt

Preben Dahle er kommunejurist i Stjørdal. Han mener kontrakten med Helseplattformen gir usikkerhet om spørsmål knyttet til merkostnader. Foto: Lene Fjellstad / Stjørdal kommune

«Oppbygging av avtalen er dens svakeste punkt helhetlig. Det er gjentagende forhold som er tiltenkt avklart senere» skriver juristene i sin konklusjon.

– Men kommunene kan jo si opp kontrakten, med ett års varsel om de vil?

– Problemet med dette er at det gir en stor inngangskostnad, for vår kommune cirka 43 millioner kroner. Disse får vi ikke tilbake hvis vi trekker oss ut av avtalen. Når man først inngår i samarbeidet virker det økonomisk svært uforsvarlig å gå ut igjen, selv om denne muligheten eksisterer, sier Dahle.

Kostnadsfordeling Helseplattformen Ekspandér faktaboks Tjenesteavtalen er en samarbeidsavtale mellom aktørene som blir medeiere i Helseplattformen AS og skal regulere samarbeidet mellom partene.

Tjenesteavtalen er ferdig forhandlet og kommunene må dermed slutte seg til den uten forhandlinger

Ved signering forplikter kommunen seg til kjøp av aksjer og blir dermed eierdeltaker i Helseplattformen AS

Alle ekstrakostnader vil fordeles mellom eierne av dette selskapet

Kostnader inntil 7% av fastsatt ramme skal fordeles mellom kommunene. 70% av disse kostnadene fordeles etter innbyggertall og 30% fordeles flatt mellom kommunene.

Generalforsamlingen avgjør hvordan kostnader over 7% av fastsatt ramme skal dekkes

Juristene i Stjørdal har utført en juridisk vurdering av tjenesteavtalen og dens bilag, og samarbeidsavtalen av 2019 som inkorporeres som en del av tjenesteavtalen, på tilsammen 90 sider.

Råd om å vente

Etter å ha vurdert kontrakten mellom Helseplattformen og kommunene råder juristene Stjørdal til å vente i det lengste med å binde seg til en avtale.

– Det anbefales å fortsette utredningsarbeid og høste nytte av erfaringer med samarbeidet fra «first mover»-kommuner, sier Dahle.

Dahle råder også kommunedirektøren til å fremskaffe et reelt alternativ for andre journalsystemer Stjørdal kan benytte, i forkant av en politisk behandling.

Juristen sier enhver innføring av et nytt system innebærer en viss risiko, og at det ikke er avtalen alene som bør være avgjørende for hva Stjørdal velger:

– Det er den tekniske løsningen som blir avgjørende for om kommunen bør velge Helseplattformen eller et annet system. Det er denne oppgaven kommunen må jobbe med å avklare fremover, sier han.

Kommunedirektør: – Ligger på været

Tor Jakob Reitan er kommunedirektør i Stjørdal, som er den nest største kommunen i Trøndelag. Han sier kommunen alltid får jurister til å vurdere kontrakter av en viss størrelse og risiko.

Han er redd for å bli sittende som eier av et system som ikke innfrir, og sier det må settes samme krav til juss og kost-nytte i dette prosjektet som ved andre anskaffelser.

Ole Jakob Reitan er kommunedirektør i Stjørdal. Han mener tiden ikke er inne for å innføre Helseplattformen i kommunen. Foto: Eir-J. Bue

Kommunedirektør Reitan sier man på Stjørdal er enige om å avvente en stund før avgjørelser tas i saken.

– Vi ligger på været. Jeg tar sikte på på legge frem en sak for kommunestyret for våren, hvis jeg da har godt nok grunnlag, sier han.

Frem til da skal kommunedirektøren utrede alternative journalsystemer og detaljer rundt merkostnader etter innføring.

– Min vurdering er at tiden for å ta standpunkt til eventuelt å bli medeier, ikke er inne enda. Juristenes analyse viser at vi må innhente mer kunnskap, og så må vi følge godt med på innføringen i St. Olav og Trondheim kommune også, sier han.

Kommet frem til avtalen sammen

Christer Mjåset i Helseplattformen, sier det ikke er noen frist for å binde seg til avtalen og at Helseplattformen har rigget et prosjekt som varer ut sommeren 2025, for å dele på kostnadene.

– Når prosjektperioden er over så vil det ikke være andre til å dele regningen med, og da vil det bli dyrere for de som ønsker å koble seg på, sier han.

– Juristene er bekymret for kostnadsansvaret og fordeling av eventuelle merkostnader etter innføring. Er dette noe å være bekymret for?

– Tjenesteavtalen og betingelsene for den er noe man har kommet frem til sammen med et utvalg satt ned av samarbeidsrådet for kommunene i Midt-Norge. Flere kommunejurister og kommunedirektører har vært involvert i arbeidet, og det dokumentet som er produsert er godt gjennomarbeidet, sier Mjåset.

Christer Mjåset er viseadministrerende direktør i Helseplattformen. Han sier det blir dyrere å bli med på Helseplattformen, dersom man venter i det lengste. Foto: Helseplattformen

Samarbeidet har gått over all forventning

Som svar på juristenes påstand om uklar beslutningsstruktur blant medeiere, sier Mjåset at kommunene allerede samarbeider om beslutninger knyttet til Helseplattformen.

– Det samarbeidet har gått over all forventning, både nå knyttet til go live-forberedelser men også i forbindelse med utforming av tjenesteavtalen.

– Hvordan vil det påvirke Helseplattformen dersom flere kommuner blir sittende på gjerdet og vente?

– Denne plattformen er etablert etter at man har fått et lån med tilskudd fra staten. Er det en kommune som ikke vil bli med i plattformen, så tar staten regningen, ikke de kommunene som kobler seg på. I tillegg vil innbyggerne i Stjørdal komme på Helseplattformen uansett i og med at spesialisthelsetjenesten kommer på. Så det er innbyggerne som vil påvirkes mest dersom Stjørdal unnlater å bli med, sier Mjåset.

Ja-kommuner føler seg trygge

Indre Fosen er en av kommunene som har signert samarbeidsavtale og skal innføre Helseplattformen i november. De føler seg trygge på at valget om å bli med tidlig i forløpet var riktig. Kommunedirektør Kjetil Mjøsund sier kommunene som nå innfører Helseplattformen sammen har tatt flere kvalitetssikrende vurderinger. Jurister har vært involvert.

– Vi har hatt kvalitetssikring av underlagsmaterialet og føler oss komfortable med valget vi har tatt, sier Mjøsund.

Oversikt over kommunene som foreløpig har vedtatt å innføre Helseplattformen. De blå kommunene er ja-kommuner. Foto: Helseplattformen

Indre Fosen er forberedt på noe merkostnader etter innføring og dette er allerede lagt inn i budsjettforslaget for 2023.

– Vi mener at vi håndterer innføringskostnadene og hvordan kostnadene blir i fremtiden vil erfaring vise, sier Mjøsund.

Kommunedirektør i Holtålen føler seg også trygge på valget om å bli med i Helseplattformen.

– Et worst case scenario der alt går nedenom og hjem kan ingen garantere seg mot. Men da er du inne på en risikoanalyse som ut fra vårt syn går for langt, sier kommunedirektør Marius Jermstad.

Kommunedirektør i Holtålen Marius Jermstad, administrerende direktør i Helseplattformen Torbjørg Vanvik og kommunedirektør i Røros Kjersti F. Jensås. Både Holålen og Røros har vedtatt å innføre Helseplattformen. Foto: Helseplattformen

Jermstad anser risikoen for økonomiske merkostnader etter innføring som lav:

– Vi synes den er så liten at vi ikke har vektlagt det. i alle prosjekt som dette er det en risiko i bakkant, men skal man vektlegge den ville det skjedd lite og ingenting, sier han.