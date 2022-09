Husleieloven sier at alle som betaler depositum skal ha en egen depositumskonto hos en finansinstitusjon. Dette er en lov som skal sikre rettferdighet i etterkant av et leieforhold, ved at en ekstern part har kontroll over pengene.

I en ny vitenskapelig artikkel i Kritisk Juss viser Marius Storvik, som er jurist ph.d. og førsteamanuensis i rettsvitenskap, det han mener er ulovlige praksiser hos samskipnadene.

Her fremgår det nemlig at åtte av fjorten studentsamskipnader selv har kontroll over kontoene, der studenter bes om å sette inn depositum for hybelleie.

– Samskipnadene har hatt en egen ordning på depositum, der de mener de skal få lov til å få rentene på depositumspengene, så det de har gjort er å få depositumsbeløpene innbetalt på egen bedriftskonto, sier Storvik.

Det var Khrono som omtalte saken først.

Kan trekke studenter penger

En av konsekvensene av at samskipnadene har egne depositumskontoer, er at de også kan trekke studenter i depositum i etterkant av utflytting. For eksempel dersom samskipnaden mener studenten har ødelagt gjenstander i leiligheten eller vasket for dårlig.

Samskipnadene har hevdet at de gjennom en forskrift har unntak fra hovedregelen om depositumskonto i en finansinstitusjon, sier Storvik.

Dette avviser juristen, som mener samskipnadene har brutt loven vel vitende.

– Dette spørsmålet er ikke så vanskelig. Det er veldig mange holdepunkter for at løsningen de har valgt ikke er lovlig, sier han.

Marius Storvik er førsteamanuensis i rettsvitenskap og er kritisk til flere samskipnaders praksis med egne depositumskontoer. Foto: Privat

Storvik viser til at det var en gjennomgang av depositumsreglene i Stortinget i 2008 og 2009. Da ble det fastslått at slike felles depositumskontoer som disponeres av samskipnadene er ulovlig.

– Det vil være overraskende om de nå har endret mening. Dette er en veldig alvorlig sak, sier Storvik.

Avventer endringer

Juristens kritikk av samskipnadene har allerede begynt å få følger.

Norges arktiske Studentsamskipnad vedtok nylig å avvikle depositumsordningen. De skal nå betale tilbake 20 millioner depositumskroner til studentene i løpet av høsten, ifølge Nordlys.

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) er en av samskipnadene som Storvik mener bryter loven.

De avventer foreløpig å gjøre endringer i depositumspraksisen, sier boligdirektør Lisbeth Glørstad Aspås.

– Det er sendt spørsmål til departementet, og gjør vi noe som er ulovlig så skal vi selvfølgelig rette opp i det. Men det er viktig at vi samskipnadene sammen ser på en felles løsning, sier Aspås.

– Har Sit vært klar over den mulige ulovligheten i dette?

– Nei, jeg var ikke klar over at det kan være noe ulovlighet rundt det og det er derfor viktig for oss å få en avklaring på dette fra departementet. Det er svært sjelden at vi trekker fra depositum til studentene, og de gangene vi gjør det er det i dialog med studenten.

– Vi ønsker jo løsninger som er best mulig for studentene, sier Aspås.

Lisbeth Glørstad Aspås er boligdirektør i Sit og var ikke klar over den mulige ulovligheten i depositumskontoordningen til Sit. Foto: Marit Langseth / NRK

Bør avvikle

Juristen Storvik mener denne forklaringen ikke er god nok.

Dette fordi det uansett ikke vil være bindende hva kunnskapsdepartementet uttaler i Stortinget, fordi det er kommunaldepartementet som arbeider med husleieloven.

Storvik mener at studentene nå må på banen og rydde opp, i og med at de sitter i flertall i styrene til samskipnadene. Og ifølge juristen er det ingen tvil om hva samskipnadene nå må gjøre:

– Enten må de avskaffe depositumsordning slik halvparten av de har gjort. Eller få depositumspengene plassert i en bank.