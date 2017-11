Morgenkvister kan være tunge for alle sammen, men kommer du deg opp før soloppgang mandag så venter en aldri så liten kosmisk premie på deg.

Da vil nemlig nattehimmelens 3. (Venus) og 4. (Jupiter) sterkest skinnende objekter, etter sola og månen, komme veldig nære hverandre. De vil være såpass nære at de kan ses som én, skikkelig sterk, stjerne (selv om de er planeter)

– Man skal ha veldig godt syn for å greie å skille dem fra hverandre, sier leder Tor Aslesen i Norsk Astronomisk selskap.

Planetarieprogrammet Stellarium har beregna at mandagens hendelse vil se omtrent sånn ut fra jorda. Foto: Stellarium

Se mot øst

Sånn vil Venus, Jupiter og noen av månene til gasskjempen stå mandag 13. november Foto: Stellarium

Klokka 0704 vil planetene være på sitt nærmeste på himmelen. Det vil være lettere å se fenomenet jo lenger sør man befinner seg i Norge.

– I Oslo vil de samle seg 5–6 grader over horisonten. Så der gjelder det å komme seg til et område med grei utsikt mot øst. Jeg skal til Torshovparken for å se på det, sier Aslesen.

Bor du lenger nord må du nok komme deg litt mer opp i høyden for å få øye på det. I Trondheim må man nok komme seg på en høyde med god utsikt mot sørøst, eller en høy bygning.

Enda lenger nord, som for eksempel i Tromsø, vil hendelsen skje for langt ned mot horisonten til at den blir synlig. Til gjengjeld kan man da sove litt lenger uten å gå glipp av noe som helst.

– Har du en jaktkikkert, og god utsikt, kan det kanskje være mulig å se fra Tromsø også, sier Aslesen.

Sjeldent nære

At Jupiter og Venus passerer hverandre skjer ganske regelmessig. I snitt går det 13 måneder, eller hver 398,88 dag for dere som liker pinlig nøyaktighet, mellom hver gang.

Men mandag er de bare 0,3 grader fra hverandre. Det tilhører sjeldenhetene. Venus og Jupiter dekka delvis hverandres planetskiver 3. januar 1818. Neste gang det skjer er 22. november 2065.

– Planetene vil komme samtidig opp over horisonten og nærme seg hverandre. Så nå gjenstår det bare å håpe på godt vær mandag, sier Aslesen.