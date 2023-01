Julie (28) fikk ikke medisinsk cannabis – nå har sykehuset snudd

I flere år har hun slitt med sterke kroniske smerter på grunn av blant annet migrene og endometriose. Smertene er så sterke at 28-åringen er ufør.

Welde ba om å få medisinsk cannabis på resept hos smerteklinikken på St. Olav. Der fikk hun blankt avslag.

Men nå har sykehuset endra mening. 28-åringen får fremover cannabis på resept.

– Jeg gråt av lettelse, sier Julie Welde.

Ville slutte på morfin

De kroniske smertene var så sterke at Welde fikk selvmordstanker, har hun tidligere fortalt NRK.

Etter en operasjon i 2014 ble hun satt på morfin. Hun har brukt både Oxycontin og Dolcontin, to sterke opiater, men opplevde at hun endra personlighet og ble deprimert av medisinene.

Welde ordnet det slik at hun selv kunne hente cannabisolje på en smerteklinikk i København.

Ønsket var likevel å få det foreskrevet fra St. Olavs hospital, slik at hun kunne slippe å ha store månedlige utgifter knytta til å reise ned.

– Det kosta meg mellom 10.000-15.000 kroner i måneder å reise ned dit og betale for medisinen, sier Welde.

Sprikende vurderinger

28-åringen fikk avslag på søknaden, men ba om en annenhåndsvurdering av smertepoliklinikken ved Oslo universitetssykehus.

De mente hun hadde dokumentert god respons på å bruke medisinsk cannabis mot smertene, og at hun derfor hadde en «tilfredsstillende indikasjon for å bruke medisinsk cannabis».

St. Olav ga likevel avslag, og Welde klaga til Statsforvalteren.

De påla sykehuset å vurdere saken til 28-åringen på nytt, fordi de ikke hadde gitt henne en individuell vurdering – noe de er lovpålagt å gjøre.

Nå er det altså klart at St. Olav har ombestemt seg.

Welde bruker medisinsk cannabis mot sterke og langvarige smerter. Foto: Marthe Svendsen / NRK

«St. Olavs hospital har etter nøye vurdering nå kommet fram til at det er til det beste for denne pasienten at sykehuset går inn for å forskrive medisinsk cannabis til pasienten. Vi beklager at det har tatt lang tid å foreta denne vurderingen og at pasienten har måttet vente lenge på svar fra oss», skriver de i vedtaksbrevet.

Sykehusledelsen ønsker ikke å stille til intervju.

Bedre økonomi og mindre stress

Welde er letta for vedtaket, samtidig som hun mener det er en selvfølge at hun skal få medisinen som er så nødvendig for henne.

– Jeg har vært glad, men ikke overlykkelig. Jeg forventer jo å få medisin i et av verdens beste land å bo i, sier 28-åringen.

Hun forteller at hennes personlige økonomi blir bedra fremover.

– I tillegg er det en trygghet at jeg nå får medisinen hjemme. Jeg opplevde flere ganger at det var utsolgt for medisinen på apotekene i København. Det blir mindre stress fremover, sier hun.

Welde er letta over å endelig kunne hente ut medisinen sin i sitt eget fylke. Foto: Marthe Svendsen / NRK

Ønsker pilotprosjekt

Venstre mener det må bli enklere for smertepasienter å få tilgang til medisinsk cannabis. De viser til at det er mulig å få foreskrevet dette i Norge, men at bruken likevel ligger langt under andre europeiske land.

– Mange pasienter velger å oppsøke behandling andre steder i Europa, for egen regning og risiko. Andre oppsøker det illegale markedet til selvmedisinering, sier stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik (V).

Venstre vil at det skal etableres et prøveprosjekt hvor alle leger med rett til å skrive ut B-preparater, altså fastleger, skal kunne skrive ut medisinsk cannabis.

Per nå er det kun spesialister på sykehus som kan skrive ut medisinsk cannabis i Norge, etter å ha søkt godkjenningsfritak. I Danmark ble et slikt pilotprosjekt starta i 2018, og fastleger kunne dermed skrive ut denne type medisiner, noe som har ført til god behandling av mange pasienter, sier Thorsvik.

Ingvild Wetrhus Thorsvik er stortingsrepresentant for Venstre. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

– Men er ikke medisinsk cannabis utprøvende behandling som det er for lite dokumentasjon på?

– Venstre vil bygge helsepolitikken på kunnskap og ikke på fordommer. Vi ønsker derfor mer forskning på og innhenting av kunnskap om cannabis som medisin. Medisinsk cannabis er ingen vidunderkur, og har ikke gått den tradisjonelle veien et legemiddel utvikles på. Samtidig er det klart at medisinsk cannabis kan bidra positivt i mange pasienters sykdomsforløp. Medisinens risikoprofil er kjent og håndterbar, sier stortingsrepresentanten.