Mot slutten av oktober og inn i de første dagene av november kommer den snikende.

Vi drikker kanskje ikke julebrus før 1. desember, men en viss sang har for lengst begynt å kime ut av høyttalerne.

Det er 28 år siden det skjedde for første gang.

Trenden er klar, vi er på vei inn i Mariah Carey-sesongen. Selv om det er lenge igjen til jul(aften):

Ikke uventa dukka låta opp igjen på topplistene til Spotify allerede for to uker siden. Med rundt 76.000 avspillinger kom den på 159. plass over de mest spilte låtene i Norge.

Sist uke gjorde den et ordentlig byks og er oppe på 66. plass med rundt 130.000 avspillinger.

– Dette veit vi. Det skjer hvert år. Jeg synes det er greit, sier Jørgen Hegstad.

Han er programleder i NRK P13 og har noen klare meninger om Mariah Careys sesongbaserte verdensplage.

– Denne har vært ihjelspilt i snart 30 år. Man er forberedt på at den kommer.

Har noe ingen andre har

– Mange prøver å lage en julehit som skal holde seg, men det er veldig få som klarer det, sier Hegstad og påpeker at de som faktisk klarer det har inntekt resten av livet.

Programleder for Y2K på NRK P13, Jørgen Hegstad.

Han mener det er flere grunner til at akkurat denne låta kommer igjen år etter år, men peker på én hovedgrunn:

– Låta treffer på en slags generasjonsnostalgi tror jeg. Den kom i 1994, og blir litt sånn som Last Christmas av Wham! var cirka 10 år tidligere, sier Hegstad og fortsetter:

– Den har jo, dessverre får man si, også et sånt «sexy-preg». Litt julebord med kort kjole, være sexy og ironisk samtidig. En slags vibb som ingen andre låter har.

Gamle låter

Én ting er å velge å høre på denne låta fra tid til annen når man kjenner litt ekstra på julestemninga. Men noen blir også tvangsfora med julemusikk i lange perioder. Gjerne sju og en halv time hver dag. De butikkansatte har ikke noe valg.

– Det er jo tortur. På samme måte som metal blir brukt i andre sammenhenger, så er dette en emosjonell tortur dette også.

Jula er den eneste tida i året der vi godtar at all musikk er gammel. De fleste spillelistene våre er prega av låter fra 40-, 50-, og 60-tallet. Ispedd noen moderne klassikere fra 70- og 80-åra. Låta til Mariah Carey er sånn sett å regne som en nykommer med sine 28 år.

– Men det er jo sånn vi vil ha det. Vi skal ha Disney klokka 14 og sølvguttene klokka 17 på julaften. Og du skal ha den låta her hver november og desember, sier Hegstad.

– Det er da ingen som plutselig spiser kimchi til ribba heller. Du skal ha de vante smakene, og «All I Want For Christmas Is You» er en vant smak.

Og det kan det virke som de fleste er enige med Hegstad i. Trenden for søk på Google etter denne låta de siste årene, viser at det trofaste publikummet nok en gang har begynt å søke etter julesangenes julesang.

Et åpenbart problem

– Vi har all mulig forståelse for at «All I Want For Christmas Is You» på repeat kan være en arbeidsmiljøutfordring for butikkansatte.

Det sier Vigleik M. Aas, som leder svartjenesten til Arbeidstilsynet.

– Arbeidstilsynets umiddelbare forslag til løsning vil være å utvide spillelistene og utforske hva som finnes av alternativ julemusikk. For det er mye bra, sier han.

Vigleik M. Aas i Arbeidstilsynet. Foto: Arbeidstilsynet

Lydforurensning og bråkete arbeidsplass er en viktig del av det Arbeidstilsynet jobber med og følger opp. Ikke nødvendigvis musikk, men også andre typer støy som kan være irriterende eller direkte helseskadelig.

– Dette kan jo ha en produksjonskonsekvens også. Folk som går rundt og er irriterte er ikke nødvendigvis de beste arbeidstakerne, sier Aas.

Han legger vekt på at tilsynet ikke akkurat blir nedringt av folk som klager på julemusikk.

Internett er full av memes om julesangen alle har et forhold til.

Ville ikke lage julemusikk

Mariah Carey skal ha vært skeptisk til å lage et julealbum så tidlig i karrieren sin. Hun mente det var noe avdanka artister gjorde. Men hun lot seg overtale av plateselskapet.

Og hun gikk «all in» da hun likevel bestemte seg for å slå til.

Carey har brukt sleipe triks som å bruke klokkespill-instrumentet celesta, kjent fra den evige juleklassikeren «Nøtteknekkeren» av Tsjajkovskij. I tillegg til «juleakkorden» der man tar en «dur-akkord» og smelter den sammen med en «dim-akkord» og resultatet blir magisk julestemning.

– Nostalgi er viktig i jula. Jeg tenker at det er den tiden av året hvor man virkelig vil at alt skal minne om gamledager og barndommen. Du skal spise den maten du spiste da du var kid, du skal se de samme filmene og du skal i hvert fall høre på den musikken du vokste opp med, sier musikkjournalist Sandeep Singh i podkasten Musikkrommet.

Vil du vite mer om akkurat hvordan og hvorfor låta har festa seg hos de fleste av oss. Eller hvorfor julefilmen Love actually spiller en viktig rolle, kan du også lese denne saken:

