Juleblomstene rives bort i rekordfart – kan bli tomt for julestjerner

– Det er mange gartneri i Norge som produserer julestjerner, men de store aktørene er nesten tomme allerede nå.

Det sier Knut Tveit som er kategorisjef i Hageland.

Han har kontakt med produsenter og forhandlere over hele landet, og kan fortelle om et tidlig og godt salg av juleblomster.

Tveit sier at det er engrenede julestjerner i rødt og hvitt og små flergrenede julestjerner det vil bli størst mangel på i år.

FULL PRODUKSJON: Vel 130.000 julestjerner produseres ved anlegget til Vikans gartneri i Stjørdal denne sesongen. Foto: Randi Wilsgård / NRK

– Jeg tror ikke det blir mange julestjerner som kastes i romjula i år.

Det har skjedd at gartneriene har produsert for mange juleblomster, men slik er ikke situasjonen i år. Tveit forteller at det er første gang han opplever så stor etterspørsel etter juleblomster så tidlig. Han tror det gode salget har en sammenheng med et ønske om å pynte og ha det trivelig under koronapandemien.

Alt er bortbestilt

Julestjerneproduksjon tar flere måneder. Allerede tidlig i sommer la Tore Vikan en plan for produksjonen av årets juleblomster hos Vikans gartneri i Stjørdal.

Selv om interessen for julestjerner ikke har vært så stor de siste åra, valgte de å satse maksimalt. Nå har vel 130.000 julestjerner i rødt og hvitt vokst seg store.

FRYKTER DET BLIR UTSOLGT: Tore Vikan frykter det kan bli tomt for flere julestjernevarianter, og ber kunder handle i god tid før julaften. Foto: Randi Wilsgård / NRK

De har også mange tusen julestjerner plassert hos andre gartneri med ledig kapasitet.

– Alle julestjernene er bortbestilt, forteller Vikan.

Han har travle dager nå, men er glad for at de satsa. Det er i avdelinga for små hvite julestjerner det tømmes først.

TYNT I REKKENE: Etterspørselen etter små hvite julestjerner har vært stor. Foto: Randi Wilsgård / NRK

Selger flere tusen julestjerner

– I år komme vi til å nå en kjempetopp. Vi kommer til å selge flere tusen julestjerner, og det er veldig artig.

Det sier Laila Iversen. Hun driver Hageland Steinkjer. Forrige uke bestilt hun opp ekstra med julestjerner, men er ikke sikker på at hun har nok til alle.

– Vi har fått varsel fra kjedekontor og leverandører om at det er tomt hos gartneriene.

HAR BESTILT MER: Laila Iversen fra Hageland Steinkjer kommer til å selge flere tusen julestjerner i år. Hun har etterbestilt alt hun fikk tak i. Foto: Randi Wilsgård / NRK

Det finnes gode alternativer

Tore Vikan frykter at kunder som kommer for å handle julestjerner 23. eller 24. desember ikke får den julestjerna de vil ha.

Han er forberedt på å hjelpe kundene med andre produkter.

Kategorisjef Knut Tveit blir ikke skuffa seg selv om det skulle bli helt tomt for julestjerner.

– Jeg er litt lei av julestjerner. En fin juleglede, altså en rosa julebegonia, det er jul for meg.