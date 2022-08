21 beboere fra en nabogård ble evakuert da det begynte å brenne i den ubebodde boligblokka i Elgeseter gate i Trondheim sentrum lørdag morgen.

Jugendgården fra 1911 ble totalskadd i brannen som ble meldt i 6.20-tida.

Brannvesenet rykket raskt ut til gata som ble sperret av for trafikk.

Nå informerer politiet om at undersøkelser tyder på at brannårsaken er «tilførsel av bar ild».

Uhell etter forsettlig handling

Politiets kriminalteknikere, brannvesenet og Statens eltilsyn gjennomførte mandag undersøkelser i bygningen.

De viser blant annet at bygningen ikke var tilkoblet elektrisitet.

Politiet mener dette tyder på at årsaken til brannen er «tilførsel av bar ild» – enten ved et uhell eller ved en forsettlig handling.

Hvilke andre grunner politiet har, utover at bygninga ikke var tilkoblet elektristet, kan ikke politiadvokat Ane Kolstad Stemre si noe om av hensyn til etterforskninga.

– En av hypotesene er at brannen er påsatt. Vi mener at brannen startet inne, og sammenlagt med de andre undersøkelsene mener vi at gjerningsperson eller gjerningspersoner må ha tatt seg inn i bygningen, sier hun til NRK.

Her pågår slukkingsarbeidet lørdag. Det er Trøndelag fylkeskommune som eier gården. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Tragisk

– Det er tragisk. At det er påsatt, betyr at det er en sjanse for at bygget ikke har vært sikra tilstrekkelig.

Det sier Samuel Billaud Feragen, styreleder i Fortidsminneforeningen, Trondheim og omegn lokallag.

– Dette har vi vært redd for lenge. Når det er påsatt og fra innsiden, kan det jo tyde på at noen har kommet inn i bygget.

Tips har gitt politiet spor

Politiet har gjennomført en rekke avhør, og det gjenstår fortsatt flere. De fortsetter også å innhente og gjennomgå videoer fra området.

Tips fra publikum har allerede gitt politiet flere spor som følges opp nærmere.

– Av hensyn til etterforskningen kan politiet per nå ikke gå nærmere inn på hvilke spor dette dreier seg om, sier politiadvokat Stemre.

Politiet ber om at folk som har observert noe som kan tenkes å være relevant, tar kontakt.

Det kan gjøres via nettsida tips.politiet/Trøndelag eller via telefon 73489400.