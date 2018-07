Jonas fikk rekord-mora på kroken

Ved Suladypet utenfor Frøya kastet Jonas Botilsrud ut snøret i juni - og fikk napp på første forsøk. På kroken hang en dypvannsfisk av arten Mora moro på 2,88 kilo, en fisk så sjelden at man fram til 2007 ikke trodde den fantes i norske farvann.



Det skriver fiskenettstedet hooked.no



– Det var veldig spennende, jeg trodde egentlig jeg hadde fått en brosme, forteller Botilsrud til NRK.



Han anslår at fisken bet på rundt 480 meters dyp, mens selve fisken var 59,5 centimeter lang.



– Jeg brukte vel ti minutter på å hale fangsten ombord, det var mye snøre som skulle opp igjen, fortsetter Botilsrud.

Rekord: Fisken ble målt til 59,5 centimeter og 2,88 kilo. Foto: Privat

Få dokumenterte funn

I Norge blir mange av eksemplarene fisket fra Trøndelagskysten, skriver hooked.no. Ifølge marinbiolog ved NTNU, Torkild Bakken, er arten funnet flere steder i Atlanterhavet og Middelhavet. Det er også rapportert funn av mora så langt øst som det Indiske Hav og Atlanteren. Til tross for fiskens geografiske utbredelse, er det en sjelden fisk å få på kroken, og bestanden ved Frøya er kanskje verdens nordligste.

– Det er en veldig lite kjent art med få dokumenterte funn, men jeg vil si at et eksemplar på nesten 60 centimeter er å regne som en stor fisk, opplyser Bakken.

Torkild Bakken, marinbiolog ved NTNU Foto: NTNU



Få eksemplarer har blitt studert, og på fagnettstedet fishbase.org er informasjonen mangelfull. Bakken tør derfor ikke utelukke at mora kan være mer utbredt enn det man har observert så langt.

– Siden fisken er så utilgjengelig er det vanskelig å innehnte kunnskap om den, sier Bakken.

Mora Ekspandér faktaboks Vitenskapelig navn: Mora moro

Tilhører Moriderfamilien, også kjent som dypvannstorsk

Lever på 450-2500 meters dyp

Gjennomsnittlig lengde er 45 centimeter, men den kan bli opp til 80 centimeter

Det er rapportert forekomster av arten i Atlanterhavet, Det Indiske Hav, Middelhavet og Stillehavet

Fikk 49 kilo tung fisk på stanga

Dette er ikke den første norgesrekorden Botilsrud har fått i Trøndelag. Fra før av har han brukt fiskestanga til å fange en svartskate på hele 49 kilo.



– Den var tung. Jeg trodde først kroken hadde satt seg fast i et korallrev eller noe sånt. Jeg satt og niholdt i stanga en god stund før det løsna, og jeg til slutt fikk den opp, forteller Botilsrud.

Rekordfisken blir middag

Svartskaten satte han ut igjen, men rekordfisken fra Suladypet ligger nå i dypfryseren. Planen er å lage middag av fangsten, humrer Botilsrud.



– Jeg vet ikke hvordan det smaker, så jeg aner ikke hva jeg skal lage, sier fiskeren.



Torkild Bakken ved NTNU er heller ikke sikker på hvilke retter det går an å lage på en Mora moro. Han opplyser at mora hører hjemme i artsgruppa Gadiformes, altså torskefisker, og at dette kan tyde på at det er en god matfisk.



– Mange fiskearter som var sjeldne på kjøkkenet, som steinbitt, breiflabb og lysing, er nå å regne som delikatesser. I dette tilfellet handler det nok om å prøve seg fram, sier Bakken.