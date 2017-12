Johan Lædre Bjørdal er ferdig i Rosenborg

Både RBK-trener Kåre Ingebrigtsen og sportslig leder Stig Inge Bjørnebye sier de lot seg imponere av Bjørdal, til tross for at 31-åringen fikk relativt lite spilletid i klubben i høst.

– Johan har vært en veldig viktig spiller for oss i tiden han har vært her. En spiller som alltid har gitt 100 prosent i trening og i kamp. Og til tross for perioder med lite spilletid har han aldri klaget, men vært utrolig lojal til Rosenborg. Johan har vært en fantastisk klubbspiller. Jeg vil ønske lykke til videre i neste utfordring, sier Kåre Ingebrigtsen.

– Jeg har hatt en fantastisk tid i Rosenborg, og jeg ønsker å takke lagkamerater, trenere, Kjernen og alle i og rundt klubben for tre fine år, sier Bjørdal til RBK.no.

Bjørndal kom til RBK fra danske AGF i 2015. Han har også spilt for Bodø/Glimt og Viking på høyere nivå i Norge. Det er ikke avklart hvor Egersund-mannen fortsetter fotballkarrieren.

– Jeg tror ikke han blir arbeidsløs, sa hans agent Tore Pedersen til NTB i september.