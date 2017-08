Joakim avler opp rever og selger dem som kjæledyr

For to år siden begynte Joakim Nilsen å avle opp rever for å kunne selge dem som kjæledyr. Reven Even er én av dem.

– Denne valpen er leveringsklar og skal snart reise nordover til en kjøper, sier Nilsen og holder fram reven når NRK besøker farmen hans i Oppdal i Sør-Trøndelag.

– Naturen er brutal

Ifølge Nilsen har revene det bedre i fangenskap enn i naturen.

Dette er en av Joakim Nilsens rever som skal selges som kjæledyr. Foto: Mari Svenning / NRK

– De har jo et mye mer interessant og bedre liv som kjæledyr enn som pelsdyr i en revefarm eller som ville dyr i naturen. Naturen er brutal, sier Nilsen. Og fortsetter:

– Gjennomsnittlig levealder for en vill rødrev er tre år. I fangenskap kan den bli 15–18 år.

Mener det er ulovlig

Både Mattilsynet og Miljødirektoratet er klar på at Nilsens virksomhet er ulovlig.

– Dette er straffbart. Det er ikke lov å holde vilt som kjæledyr i Norge, sier seniorrådgiver Nils Kristian Grønvik i Miljødirektoratet.

– Ulovlig, sier seniorrådgiver Nils Kristian Grønvik. Foto: NRK

– Vi har et generelt forbud mot hold av vilt i fangenskap, og så er det gjort noen unntak, blant annet for pelsdyroppdrett. Farmrev regnes som vilt, selv om de er født i fangenskap, understreker Grønvik.

Men det er ikke Nilsen enig i.

– Viltloven sier at du ikke har lov å holde vilt i fangenskap. Og så står det videre spesifisert hva som regnes som vilt: Vilt er dyr som lever vilt i naturen. Ser disse dyrene ville ut, spør han.

Saken fortsetter under bildet

Joakim Nilsen mener at han ifølge villtloven har lov til å avle opp rever og selge dem som kjæledyr. Foto: Mari Svenning / NRK

Har en dårlig sak

Grønvik i Miljødirektoratet er krystallklar.

– Dette må vi få stoppet. Det er det viktigste nå. Vi skal ta kontakt med ham og få stoppet denne virksomheten, sier han.

Zoolog og universitetslektor Petter Bøckman mener Joakim Nilsen har en dårlig sak. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Petter Bøckman er zoolog og universitetslektor. Han mener rev-som-kjæledyr-avleren Nilsen har en dårlig sak.

– Det er ikke min jobb å tolke loven, men jeg ville ikke vært ham. Med mindre han greier å tvinge igjennom en lovendring, kommer dette til å gå gærent, sier Bøckman.