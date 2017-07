Jente (3) sydde tolv sting i hodet uken før dødsfallet

Tirsdag gjennomførte politiet nye avhør av moren og stefaren som er siktet for grov kroppsskade etter at en tre år gammel jente døde av alvorlige hodeskader.

Ifølge morens forsvarer, Torfinn Svanem, holder moren fast på det hun tidligere har forklart, nemlig at datteren har falt fra en seng. Det var Adresseavisen som først skrev om de siste avhørene.

– Hun har gitt en lengre og mer utfyllende forklaring, og erkjenner fortsatt ikke straffskyld. Hun er helt klar på at hun ikke har utøvd vold mot datteren, sier Svanem til NRK.

Sydde tolv sting

Morens forsvarer, Torfinn Svanem, sier at moren fortsatt nekter straffskyld. Foto: Anders Ulvolden / NRK

Moren har også forklart i avhør at datteren fikk skader i hodet bare ti dager før hendelsen.

– Barnet fikk sydd tolv sting i hodet som følge av skader som hun fikk etter fall fra en seng. De oppsøkte lege umiddelbart og fikk sydd, forklarer morens forsvarer.

Mens moren har vært i Norge i nesten tre år har datteren vært hos venner av familien i hjemlandet. Hun kom til Norge for rundt to måneder siden.

– Moren har brukt enorme ressurser på å få datteren til Norge. Hun har nærmest sultet seg for å få råd til barnepass i hjemlandet og det det koster å få henne oppover. Hun sier at hvorfor skal hun utøve vold mot sin egen datter når hun har gjort så mye for å få henne hit, forklarer Svanem.

Lensmann Svenn Ingar Viken og politiadvokat Amund Sand holdt pressekonferanse om dødsfallet i forrige uke. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Flere avhørsrunder

Ifølge lensmann i Namsos og Fosnes, Svenn Ingar Viken, gjenstår det fortsatt mye arbeid i etterforskningen. De siktede foreldrene skal avhøres nok en gang.

– Vi fortsetter med flere avhør av vitner. Det er også behov for å avhøre de siktede om igjen. Vi fortsetter med de kriminaltekniske undersøkelsene, blant annet ved at Kripos er bedt om bistand og de undersøker åstedet på nytt, sier han til NRK

Politiet har ennå ikke har kommet i kontakt med den biologiske faren til barnet som døde.

– Vi forsøker å få kontakt med flere ledd i utlandet, men det har så langt vist seg litt utfordrende. Et av elementene er å få varslet biologisk far til barnet, som vi heller ikke har fått verifisert er gjennomført. Det er forsøkt gjennomført gjennom ambassaden, men inntil videre har de ikke lyktes i å få kontakt, sier han.