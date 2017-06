Jente (3) kritisk skadd – mor og stefar siktet

Saken oppdateres

– Min klient nekter straffskyld for siktelsen. Hun forklarte seg inngående om saken for politiet i går, sier morens forsvarer Torfinn Svanem.

Morens advokat Torfinn Svanem. Foto: Anders Ulvolden / NRK

Han opplyser til Adresseavisen at kvinnen kollapset i løpet av gårsdagens avhør og at hun ble sendt til St. Olavs Hospital. Hun har forklart at barnet skadet seg da det falt ned fra sengen.

Moren har i tillegg forklart at barnet også har en tidligere skade etter et fall fra en balkong, opplyser Svanem.

NRK har fått opplyst at stefaren sitter i avhør hos politiet i Trondheim i dag. Ifølge Svenem vil påtalemyndigheten vurdere om de ønsker å begjære fengsling eller ikke etter avhøret med stefaren.

Barnevernet slo alarm

Det var natt til mandag politiet i Trøndelag mottok en melding om at et barn var brakt inn til lege med alvorlige skader.

– Det var barnevernet som kontaktet politiet etter at legen som tok imot barnet slo alarm, med mistanke om at det var blitt utsatt for vold. Barnet ble sendt til St. Olavs Hospital med kritiske, livstruende skader, skriver politiet i en pressemelding.

Mor og stefar sitter nå i varetekt. De er sikta etter straffelovens §282 som omhandler mishandling av barn i nære relasjoner.

Ble hentet i hjemmet

– Min klient ringte AMK da han mente at barnet trengte helsehjelp. Ambulansen kom hjem til dem, slik jeg har forstått det, sier advokat Anders Kjøren til Dagbladet.

Anders Kjøren er oppnevnt som stefarens advokat. Foto: Espen Sandmo/NRK

Han forsvarer den siktede stefaren i saken. Han understreker at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– Jeg hadde en prat med ham i går. Han stiller seg uforstående til siktelsen og er ukjent med noe som helst form for voldsbruk, sier Kjøren.

Kripos koblet inn

– Dette har allerede fått store konsekvenser for mor, så det er svært alvorlig, sier morens advokat, som forteller at barnevernstjenesten har tatt seg av de øvrige barna i familien, som også er mindreårige.

Det er gjennomført- og skal gjennomføres flere avhør i løpet av dagen og Kripos er koblet inn og bistår i etterforskningen. Politiet håndterer saken i samarbeid med barne- og familieteamet i politiet.

Ifølge politiet skal de siktede være av utenlandsk opprinnelse.

Politiet holder pressekonferanse på politistasjonen i Namsos i dag klokken 17.00