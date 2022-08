Til manges store begeistring har James Webb-teleskopet klart det igjen:

For første gang er det nemlig påvist karbondioksid i atmosfæren til en planet utenfor vårt eget solsystem.

– Dette har vært et eksperiment uten sidestykke. Noe vi er veldig stolte av, sier Natalie Batalha ved universitetet i California. Hun har ledet prosjektet som består av 300 forskere fra hele verden.

Planeten heter WASP-39b og er en gloheit gasskjempe. Den ble først oppdaget i 2011 og ligger omtrent 700 lysår fra Jorden.

Å forstå sammensetningen av slike planeter er avgjørende for å vite hvordan de først oppstod og utviklet seg, skriver NASA i en pressemelding.

– Molekyler av karbondioksid er sensitive spor i historien om dannelsen av planeter, sier Mike Line. Han er førsteamanuensis ved Arizona State Universitys School.

Den ferske oppdagelsen vil bli publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature i løpet av den kommende uken.

Sier noe om hvor unikt vårt eget solsystem er

Funnet ble gjort via superteleskopets infrarøde spektrograf. Dette er ett av fire instrumenter som gjør det mulig å observere atmosfæren til eksoplaneter.

Slike målinger gjør det mulig å finne ut hvor mye fast stoff, samt hvor mye gass som ble brukt i dannelsen av denne planeten.

Og i løpet av de neste ti årene skal James Webb utføre en rekke slike målinger på flere lignende planeter.

– Dette vil også gi bedre innsikt i hva det er som er helt unikt med vårt eget solsystem, sier Mike Line.

James Webb har tatt nye bilder av Jupiter. Bildene ble tatt i juli og fanget blant annet opp Jupiters nordlige og sørlige del, samt den store røde flekken. Foto: James Webb/NASA

Bilder utenom det vanlige

James Webb er et samarbeid mellom Nasa, Den europeiske romfartsorganisasjonen, ESA og CSA, som er den kanadiske romfartsorganisasjonen.

Første juledag i fjor ble teleskopet endelig skutt ut. Reisen til bestemmelsesstedet tok nesten en måned.

I løpet av den siste tiden har man fått et helt unikt innblikk i universet.

Det splitter nye romteleskopet kan se lenger enn noe annet instrument, og kan bokstavelig talt se helt tilbake til tidenes morgen.

– Som å lese et dikt

Karbondioksid er naturlig til stede i jordens atmosfære. Som en del av karbonsyklusen. Men gassen slippes også ut i økende grad av menneskelige aktiviteter.

Forskere mener at det å finne CO₂ i atmosfæren til andre planeter, er et viktig skritt mot å finne eventuelt spor av utenomjordisk liv. Det å kunne studere slike eksoplaneters atmosfære har vært et etterlengtet område innen forskning, ifølge NASA.

– Å oppdage et så tydelig signal av CO₂ på WASP-39b, lover godt. Det gjør det mulig å gjøre lignende funn også på mindre planeter som er mer lik jorden, sier prosjektleder Batalha.

For det er lite sannsynlig at man vil finne tegn til liv akkurat på denne gasskjempen.

Laura Kreidberg er også en del av forskergruppen. Hun jobber ved Max Planck Institute i Tyskland. Hun beskriver den nye oppdagelsen slik:

– Å se dataene for første gang var som å lese et dikt i sin helhet, der vi tidligere bare hadde hvert tredje ord.

– Veldig spennende

Mats Carlsson er professor i astronomi ved UiO. Han sier det er spennende at man nå kan studere hva slike atmosfærer inneholder.

Professoren er ikke overrasket over at man har klart å finne karbondioksid, men sier det er fantastiske resultater som det nye teleskopet leverer.

– Det er over all forventning. Et av hovedmålene til James Webb er å studere eksoplaneter. Fra før har vi kunnet oppdage dem, men nå kan vi faktisk studere dem.

Og drømmen er å finne fritt oksygen, sier Carlsson til NRK.

– Ved hjelp av disse nøyaktige målingene ville det ha vært drømmen. Hvis man finner fritt oksygen, er man nærmere å finne liv.

Teleskopet er designet for å se langt tilbake i tid. Dette gjør at forskerne kan få et glimt av universets opprinnelse. Foto: AP

Mer følsomt enn man trodde

Håkon Dahle er forsker, og er selv involvert i et prosjekt med James Webb-teleskopet. Han sier den nye oppdagelsen viser at teleskopet er mer følsomt enn de på forhånd hadde trodd.

Og at det spesielt i slike observasjoner gir bedre signaler enn ventet.

– Nå vil det neste målet være å gjøre lignende målinger på planeter som er mer lik jorden vår. WASP-39b har en overflatetemperatur på 900 grader, og er større enn Jupiter. Man håper å kunne si noe om sammensetninger til planeter som er lenger unna stjernen sin. Da er temperaturene mer sammenlignbare med våre.

I tillegg til å finne fritt oksygen i atmosfæren, håper Dahle man også kan oppdage vann.

– Flytende rent vann er sannsynligvis en signatur på biologisk aktivitet, sier forskeren til NRK.