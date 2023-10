På TikTok spør no kvinner mennene i liva sine om kor ofte dei tenker på det historiske Romarriket (ja, imperiet som var på sitt mektigaste omtrent 400 år etter tidsrekninga vår).

Og svara dei får er ganske overraskande.

For ifølgje videoane, er dette noko menn rundt om i verda ofte tenker på. Nokon seier at det opptek dei både kvar veke og opptil fleire gonger per dag!

Så langt har videoar på TikTok med emneknaggen #Romanempire passert heile 1,2 milliardar visingar.

Men stemmer det verkeleg at menn går rundt og tenker på imperiet som strekte seg frå England til Egypt? Og i så fall, kvifor i all verda er det sånn?

Er det nostalgi?

For å finne svar på korleis det er i Noreg stakk vi til det sentrale Romerike.

Nærare bestemt Lillestrøm.

Å spørje folk på gata gir ikkje nødvendigvis eit dekkande bilete av kva nordmenn generelt tenker. Så vi har fått hjelp frå meiningsmålingsbyrået Norstat. Dei har sjekka med rundt 1000 norske kvinner og menn.

Svaret er at 20 prosent av menn seier at dei tenker på Romarriket kvar månad eller oftare!

Blant kvinner er det berre 6 prosent som seier dei tenker på det historiske riket i løpet av ein månad. 61 prosent av kvinnene tenker aldri på Romarriket.

Kan handle om merksemd

– Eg trur ikkje dette skjer på grunn av vellukka historieundervisning, men at ein heller må sjå det ut frå ein samfunnsvitskapleg metode. For det er nokre openberre ting her.

Det seier Kristoffer Chelsom Vogt. Han er leiar og professor ved Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen.

Han meiner svara som menn gir i videoane på TikTok er produserte av korleis spørsmålet er stilt.

– Folk har ein tendens til å seie ja når ein blir spurt om ting. Om spørsmålet blir stilt på ein litt annan måte, kan du få eit nei.

– Ein annan ting er at dei får meir merksemd i sosiale medium jo meir ekstreme svaret er. Det er nok noko der òg. Så eg tenker trenden går ut på at menn seier dei tenker mykje på Romarriket.

Sjølv seier professoren at Romarriket er noko han sjeldan tenker på.

– Nei, det er ikkje spesielt ofte, sjølv om eg av og til les tjukke bøker om temaet. Men det er eit interessant fenomen.

Colosseum er eit amfiteater i Roma i Italia og vart bygget i tida då Romarriket eksisterte. Her skal gladiatorar ha utkjempa kampane sine. Foto: Marianne Løvland / NTB Scanpix

Vogt forklarer forskjellen mellom kvinner og menn med at menn kanskje har eit meir nostalgisk forhold til Romarriket enn det kvinner har.

– Ein ting som kan spele inn er at det var eit veldig mannsdominert samfunn. Både politisk og militært. Kan jo hende menn synest dette er fascinerande å tenkje på.

Samtidig viser kommentarfelta på TikTok at nokre kvinner også tenker på det romerske imperiet.

I kommentarfelt på TikTok innrømmer også ein del kvinner at dei ofte tenkjer på Romarriket. Foto: Printscreen TikTok

Ting du burde vite om Romarriket

Litt kort sagt var Romarriket eit rike med utgangspunkt i byen Roma.

Det var eit av dei mektigaste imperia i historia, med stordomstid frå cirka år 240 før tidsrekninga vår til år 400 etter tidsrekninga vår.

På sitt største omfatta Romarriket heile Europa vest for Rhinen og sør for Donau, inkludert dagens England og Romania. Også heile Afrika nord for Sahara og Levanten, inkludert dagens Tyrkia vart styrt frå Roma. Omtrent 80 millionar menneske levde i Romarriket.

Den mest kjende keisaren i Romarriket var Julius Cæsar. Han er kjend mellom anna for ei rekkje sitat som «terningen er kasta» og «eg kom, eg såg, eg vann».

Romarane bygde vegar i områda dei erobra for å sørgje for at kommunikasjonen i imperiet skulle vere effektiv. Dei bygde også ut akveduktar for å leie vatn til dømes til byar som trong det.