Iversen skal si mer nei

Trønderens første internasjonale mesterskap som senior ble ikke den opplevelsen han hadde sett for seg. To nedturer, der fallet på lagsprinten var tyngst å svelge, ble fasiten.

I etterkant har Iversen tenkt mye på hva som gikk galt. Ved inngangen til den kommende OL-sesongen er han krystallklar på en ting:

– Fokuset mitt nå er ikke å bite over for mye. Det blir veldig viktig å passe på seg selv når vi nå går inn i sesongen. Da er det mange som vil ha en bit av deg, og det er mye følelser i sving. Jeg ble kanskje litt revet med før VM i fjor og stilte opp på litt vel mye, sier OL-håpet til NTB.

Brukte mye energi

De erfaringene tar han med seg inn i forberedelsene til vinterlekene i Sør-Korea.

– Jeg tror kanskje jeg brukte mer energi enn jeg var klar over. Det lærte jeg noe av. Nå kommer jeg til å være veldig nøye på at det blir nok hvile, søvn og mat, sier Iversen.

NTB treffer langrennsprofilen på Olympiatoppen i Oslo. Temaet blir raskt OL i Pyeonchang. Tankene på karrierens første vinterleker har fulgt Iversen i hele sesongoppkjøringen som nå går inn i siste fase.

– Jeg tenker på det så å si hver dag. Det er gulroten som ligger foran oss, men for vår del handler det også om å kvalifisere seg dit. Det er mange viktige renn før vi kommer til OL, sier trønderen.

God flyt

I Pyeongchang har han etter eget utsagn lyst til å gå samtlige distanser. Det blir ingen enkel målsetting å innfri.

Forutsetningene for å lykkes i skiløypene kommende vinter er samtidig de aller beste. Oppkjøringen har vært tilnærmet prikkfri.

– Jeg er absolutt mer tilfreds sammenlignet med hvordan det så ut på samme tidspunkt i fjor. Da husker jeg at jeg sto på plenen her etter noen tøffe uker der det hadde gått litt opp og ned. Det er mye som kan skjære seg ennå, men per dags dato er det bank i bordet veldig bra, sier Iversen.

Også på hjemmebane er det god flyt om dagen, skal vi tro 26-åringen som tidligere i år flyttet inn i nybygd hus.

– Jeg trives i huset mitt og begynner også å klare å diske opp med litt mer enn bare taco. Nå har jeg både fisk og biff innimellom, så da må det være bra, gliser Iversen.