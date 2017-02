Is skaper problemer for reinsdyrene

– Først kom det veldig mye snø, så ble det mildvær. Dette har gjort at store deler av vårt vinterbeiteland består av is, sier Eva Nordfjell, daglig leder av Rørosrein AS.

Reinsdyr er planteetere som livnærer seg av sopp, løv, og spesielt mose på vinteren. Når det er lite tilgang til dette på beiteområdene, klarer de ikke å slå seg til ro.

Konsekvenser

Eva Nordfjell er daglig leder av Rørosrein AS, og håper de kan finne et alternativt beiteområde. Foto: Mariela Idivuoma / NRK

– Reinsdyrene blir veldig urolige når de ikke finner mat, og ender derfor opp med å løpe fra sted til sted uten å kunne slå seg til ro på en plass, forteller Nordfjell.

Knut Tørresdal er reineier, og sier at en vinter som dette gir et par utfordringer.

– En av ulempene er at reinen vår blander seg med de i nabodistriktet. Dette resulterer i at vi må ta en ekstra runde rundt gjerdet, og det er selvsagt en ekstra belastning.

Vanskelige forhold

I tillegg til is, er det mye skare på beiteområdene. Foto: Magne Eggen Haugum

– Det er ikke noe annet enn sola som kan tine isen, og løse opp jorda. Derfor må vi se på hvilke alternativer vi har, sier Tørresdal.

Det har vært en vinter utenom det vanlige, noe som har ført til at reinen har hatt begrenset med tilgang på mat.

– I tillegg til isen, er det mye skare der hvor det faktisk er snø. Så forholdene generelt er vanskelige i år, forteller Nordfjell.

Bytte beiteområde

– Vi har ikke funnet ut nøyaktig hva vi skal gjøre, men snakker om å finne andre områder å være på. Områder man vanligvis ikke beiter på, forteller Nordfjell.

Selv om et nytt område er ønskelig, er det lettere sagt enn gjort.

– Det er ingen snarlig løsning på dette, ettersom beiteområdene innenfor distriktsgrensa er låst. Det finnes andre områder utenfor distriktet som hadde vært godt egnet, men som ikke er tilgjengelig.