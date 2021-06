Kamp om tennisbanene – vanskelig å få ledig time

– Tennis er en veldig fin og populær sport, sier Stella Berg (13).

Hun hever racketen og sender i veg en treffsikker backhand. For dette har hun gjort tidligere.

Nå opplever hun og de andre medlemmene i Trondheim Tennisklubb at idretten deres er veldig populær, også blant nybegynnere.

Selv har 13-åringen spilt siden hun var fire-fem år. Hun merker tennisfeberen godt.

Tilstrømningen fører blant annet til at det blir konkurranse om spilletiden.

– Det blir vanskeligere å finne ledig time når det er så mange som vil spille, forteller hun.

FULL FART: Stella Berg (13) har spilt tennis siden hun var fire-fem år. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Casper Ruud-effekten og lettvint smittevern trekker nemlig folk til tennissporten som aldri før.

11 år gamle Edvard Høines Reinertsen i Trondheim er glad for at kompisene har oppdaget sporten.

– Det er mange nye som har begynt her nå. Og jeg håper det blir flere, da, sier han.

AKTIV: Edvard Høines Reinertsen (11) i Trondheim spiller tennis, og er glad for at kompisene også har oppdaget sporten. FOTO: Bent Lindsetmo / NRK

Stor medlemsøkning

– Det er helt vilt, særlig med tanke på rekordåret i fjor, sier generalsekretær i Norges Tennisforbund, Aslak J. Paulsen.

Også 2020 var nemlig et rekordår for norsk tennis. Tennisforbundet økte i fjor medlemstallet med 14 prosent. Nå er det nesten 34.000 organiserte tennisspillere i Norge.

NY FOLKEIDRETT: Generalsekretær i Norges Tennisforbund, Aslak J. Paulsen, ønsker at tennis skal bli en folkeidrett på lik linje med håndball og fotball. Foto: Halvor Ekeland / NRK

Og interessen blomstrer fortsatt for fullt. Særlig er det mange unge mellom 20–25 år som har meldt seg inn i tennisforbundet i det siste.

– Flere medlemsklubber forteller om fulle baner, fra morgen til kveld. Andre oppgir at de stadig får telefoner fra nye som vil spille, sier generalsekretæren.

Nesten utsolgt for voksenracketer

Og flere blir det nok garantert, for i sportsbutikkene er det nesten tomme butikkhyller. De melder om sterk oppsving i salet av tennisracketer og tennisutstyr.

– Det er nok veldig populært fordi man kan holde avstand og det er ikke så påvirket av restriksjoner, sier avdelingsleder Maria Kihl på XXL i Steinkjer.

BARNERACKETER IGJEN: Det er nærmest utsolgt for voksenracketer hos Maria Kihl ved XXL i Steinkjer. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Så langt i juni har sportskjeden opplevd 40 prosent økning i salg av tennisracketer og tennisutstyr.

På XXL er de sikre på at mediedekningen og suksessen rundt Casper Ruud er en av årsakene.

– Vi har opplevd stor interesse for racketsport i hele år, og salget har virkelig tatt av de siste ukene, sier kjedens kommunikasjonsdirektør i Norge, Andreas Nyheim.

– En aktivitet man kan ha med seg hele livet

Henriette Prøsch Hage er tennisinstruktør i Steinkjer og en av flere som var med å stifte tennisklubb i byen i fjor.

– Vi merket fort at det var behov for en slik klubb, sier Prøsch Hage. Blant annet stod barn i kø for å bli med på sommerskole i regi av tennisklubben.

INSTRUKTØR: Henriette Prøsch Hage vil at flest mulig skal få oppleve gleden med tennis. Foto: privat

– Vi gjentar derfor suksessen, men øker til 40 deltakere i sommer, forteller hun.

Selv har hun vokst opp med tennis og tok med seg hobbyen da hun flyttet til Steinkjer i voksen alder.

– Tennis er en idrett man kan ha med seg hele livet, forteller hun.

Ønsker det offentlige på banen

Norge har nå to kommunale helårsanlegg i tennis, i Arendal og Stavanger.

– Vi skulle gjerne hatt mange, mange flere, sier generalsekretæren Aslak J. Paulsen.

Han mener at det offentlige må komme mer på banen.

– For at tennis skal bli en folkesport, må det offentlige bygge og drifte anlegg, sier Paulsen.