Innsatt funnet livløs i fengsel etter å ha drukket GHB

En ambulanse måtte tilkalles til Leira fengsel i Trondheim denne lørdagen, etter at flere innsatte ble tatt for rusbruk. Én av de innsatte ble sendt til sykehuset.

– En kvinnelig innsatt ble funnet livløs lørdag, og ble sendt til sykehus. Hun fikk trolig en overdose etter å ha inntatt GHB, opplyser en kilde til Adresseavisen, som første omtalte denne saken.

Fire innsatte involvert

– Jeg kan bekrefte at vi har tatt beslag i rusmidler som vi antar kan være GHB. Dette beslaget blir rutinemessig sendt til politiet for nærmere analyse. Saken vil bli anmeldt, sier fungerende fengselsleder ved Trondheim fengsel, Geir Jakobsen, til NRK.

Han forteller at de ansatte ved Leira fengsel ble oppmerksom på unormal adferd hos fire innsatte denne lørdagen. Den ene av disse ble vurdert til å være i såpass dårlig helsetilstand at de trengte medisinsk hjelp.

– Det bli tilkalt ambulanse, og vedkommende ble overført til St. Olavs hospital for nærmere undersøkelse, sier Jakobsen.

– Hva er status for denne personen?

– Vi har fått opplyst at alle de fire som var involvert i denne hendelsen er i god behold. Det skal ikke være snakk om varige mén, sier Jakobsen.

Overført til høyere sikkerhetsnivå

– Hvor alvorlig ser dere på dette som har skjedd?

– Den her type hendelse er svært sjelden. Vi har gode rutiner for å forebygge rusmiddelbruk i fengselet. Vi ser veldig alvorlig på dette, spesielt når det er mistanke om at det meget farlige rusmiddelet GHB er inne i bildet, sier Jakobsen.

Avdelingen på Leira er åpen og har et lavt sikkerhetsnivå. Alle de fire innsatte de som var involvert i lørdagens hendelse er nå overført til Nermarka avdeling, som har et høyere sikkerhetsnivå.