Atelieret til Gullvåg ligger i et industrilokale utenfor Trondheim, og kunstneren betegner det som et tilleggsatelier. Der får han oversikt over de større verkene han lager, på et tidlig stadium.

Søndag morgen ble han varslet av naboer om at noen hadde tatt seg inn i det usikra atelieret i helga.

– Det er en risiko jeg tar selv, fordi her står det arbeider i tidlig fase – førsteoppslagene, sier Gullvåg.

Gullvåg bruker atelieret for å jobbe med store verker. Foto: Morten Andersen / NRK

Stjålet radio

Foreløpig har han kun oppdaget at en radio fra Clas Olson har blitt stjålet.

Han undersøker også om noen mindre skisser kan være borte, men legger til at det kan være at han selv har flyttet de til et av sine andre atelier.

– Er det ikke verre enn det så har jeg vært veldig heldig. Jeg vet ikke hvor kvalifiserte innbruddstyvene har vært, sier Gullvåg.

Han legger til at de fleste bildene i atelieret er 3–6 meter store, og dermed ikke noe en tyv bare kan ta med seg under armen.

Kunstneren er derfor mest redd for hærverk og ødeleggelser av bildene.

Flere store verker sto i atelieret på tidspunktet for innbruddet. Foto: Morten Andersen / NRK

For stor tillit til omgivelsene

Kunstneren har flere store atelier der han jobber med store bilder – både i Italia, Kina og Polen.

– Det er slik jeg jobber. Jeg jobber med store ting parallelt, og jeg jobber også utendørs. Sånn må det være for at jeg skal få gjort noe.

Gullvåg vurderer nå å installere alarmer og sikring av bygget i Trondheim.

– Det tvinger seg frem, kanskje jeg har litt for stor tillit til mine omgivelser og medmennesker. Da kan man oppleve slike ting, men jeg velger å fortsatt ha den tilliten, sier han.