Ingen skadd i boligbrann på Bangsund

Ingen var hjemme da det begynte å brenne i dette huset på Bangsund mandag formiddag. Foto: Kjartan Trana / NRK

Ifølge naboer som varslet brannvesenet stod det flammer ut av vinduet, men det var ikke folk inne i huset. Brannen ble meldt like før klokka 10.30.

Ingen hjemme

Det bor tre personer i huset, men ingen var altså hjemme da brannen startet.

– Det var en kraftig brann med mye røyk, og vi regner huset som totalskadd, sier politiets innsatsleder Torgeir Bakkland til NRK.

Ingen spredningsfare

Brannvesenet i Namsos rykket ut med flere brannbiler, og fikk raskt kontroll over brannen. Det var ikke noen fare for at brannen skulle spre seg til hus i nærheten.

– Nå venter vi på at brannvesenet avslutter slukkingsarbeidet, og så må huset kjøles ned. Deretter kan vi starte arbeidet med å finne brannårsaken sammen med eltilsynet, sier Bakkland.

