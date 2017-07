Ingen skadd etter slåssing

Det har vært en rolig natt til torsdag for politiet i Sør-Trøndelag, men et par ordensforstyrrelser har de måttet ta hånd om. I to-tida fikk flere personer pålegg om å dra hjem etter slåssing i sentrum, og på Bakke bru ble en jakke ødelagt i et basketak. Partene gikk hver til sitt da politiet kom, og det ble ingen anmeldelser.