Ingen savnet etter stort snøskred i Oppdal

Snøskredet på Oppdal skisenter er 50 meter bredt og 100 meter langt.

Randoneekjørere har stått på ski i området mandag formiddag.

– Ingen er savnet, sier sikkerhetsansvarlig på Oppdal skisenter, Arnt Gulaker. Han er lettet over at det ser ut til at ingen er tatt av det store snøskredet. De to skiløperne som holdt på i området er i god behold.

Trolig er det de to randonneskiløperne som utløste skredet. Etter det NRK kjenner til skal skredet ha gått bak skiløperne. Snøskredet har gått i et område av Oppdal skisenter som heter Paradis.

Letes

Mange går nå gjennom skredområdet.

– Det søkes i området, forteller Tove Nyseter ved Oppdal Skisenter til NRK.

Det er folk fra brannvesenet, ansatte og frivillige som sjekker området.

– Skispor inn mot skredområdet

Nyseter sier at det har kommet en god del nysnø det siste døgnet. Rundt 20 til 30 centimeter nysnø.

– Folk har sett skispor inn mot skredområdet, sier operasjonsleder Frank Brevik ved Trøndelag politidistrikt til NRK.