Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fra Fremskrittspartiet sier at økte kostnader på om lag 20 prosent gjør at regjeringa vil gå igjennom prosjektet på nytt.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har ingen penger til Trønderbanen og Meråkerbanen i statsbudsjettet som ble lagt fram torsdag. Foto: Samferdselsdepartementet

– Den siste runden med kvalitetssikring av elektrifiseringen av Trønder- og Meråkerbanen har påvist en betydelig kostnadsøkning på rundt 600 millioner kroner. Vi må nå jobbe for å finne løsninger som får pengene til å strekke lenger. Vi får derfor ikke til anleggsstart i 2018, slik vi opprinnelig ønsket, sier Solvik-Olsen.

Høyres Elin Agdestein lovet i et leserinlegg i avisene i mars at det ville bli penger til elektrifisering og at det ikke ville bli noen utsettelse denne gangen. Torsdag har hun denne kommentaren.

– Jeg hadde håpet at prosjektet skulle settes i gang for det er de signalene som er gitt. Dette er et tverrpolitisk prosjekt som alle politikere fra Trøndelag på Stortinget jobber for å få til, sier Agdestein.

Statsbudsjett legges fram i Verdal torsdag. Fra høyre Elin Agdestein (H). Foto: Julie Haugen Egge/NRK

Kaller det tidenes mageplask

– Dette er tidenes mageplask. En rekke ganger er det spist kake for å feire at Trønderbanen skulle elektrifiseres. Nå utsetter regjeringa nok en gang det som er et av de desidert viktigste miljøtiltakene i Trøndelag. Det er et helt utrolig løftebrudd, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV kaller det et løftebrudd når regjeringa utsetter elektrifisering på Trønderbanen. Foto: NRK

Også tidligere statsråd i Solberg-regjeringa og nå regiondirektør i NHO, Tord Lien, hadde forventet penger nå.

– Dette er skuffende når vi helt frem til sommeren har fått vite fra regjeringa at fremdriften skulle opprettholdes. Å knytte fylkeshovedstedene sammen med elektrisk jernbane er et viktig tiltak for å styrke arbeidsmarkedet i regionen og ville bidratt til å redusere klimagassutslippene fra transport i Trøndelag, sier Lien.

– Dette er vi svært skuffet over. Det var klare signaler om at dette var på plass. Jeg er veldig overrasket, sier administrerende direktør i NTE, Christian Stav.

Han sier det handler om klima og om å bygge dette som en god arbeidsmarkedsregion.

– To timer i et diesellokomotiv mellom Steinkjer og Trondheim er ikke akseptabelt, sier Stav.

Administrerende direktør i kraftselskapet NTE, Christian Stav, er torsdag skuffet over at diesellokomotiv fortsatt skal brukes mellom Steinkjer og Trondheim. Foto: Jøte Toftaker/NRK

Regiondirektøren i NHO mener dette haster:

– Nå håper jeg Stortinget sier fra om at elektrifisering må på plass innen den timeplan Regjeringen selv har foreslått i Nasjonal transportplan, sier Tord Lien.

Vil prøve ut nye togsett på Trønderbanen

Ketil Solvik-Olsen lover at regjeringas satsing på jernbane i Trøndelag fortsetter i de kommende årene.

I 2019 og 2020 er det lagt opp til å prøve ut to nye bimodale togsett i trafikk på Trønderbanen. Bimodale tog kan både hente strøm fra kjøreledningen og kjøre på ikke-elektrifiserte strekninger.

– Nye og lengre tog med bedre komfort, større kapasitet og lavere utslipp skal bidra til et forbedret togtilbudet på Trønderbanen. Sammen med kortere reisetid og hyppigere avganger vil de reisende få enda større nytte av jernbanen. Tiltakene for dette skjer uavhengig av elektrifiseringsprosjektet, sier Solvik-Olsen i ei pressemelding.