Hovedredningssentralen fikk melding om ulykken klokka 23.20 tirsdag. Fiskebåten Emma på 15 meter gikk på grunn i Frøyfjorden mellom Frøya og Dolmøya i Sør-Trøndelag. Redningsskøyte, redningshelikopter og flere båter ble satt inn for å hjelpe til.

– Det var to personer om bord på fiskebåten, og de ble plukket opp av en lettbåt. En annen lettbåt som deltok i oppdraget, gikk på grunn, og de to personene om bord tok seg opp på et skjær. Disse to ble heist opp av redningshelikopteret og berget, forteller redningsleder Ståle Jamtli ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge til NRK.

Far og sønn reddet opp av sjøen

Fiskebåten har kraftig slagside etter grunnstøtingen. Foto: Petter Vidar Vågsvær

Ifølge skipper Helge Skarpnes på redningsskøyta «Horn Flyer» var det en far og hans sønn som var om bord i båten da den gikk på grunn.

– De ble reddet av en båt fra et oppdrettsanlegg i nærheten. De to var i fin form da vi kjørte de inn til Frøya, forteller Skarpnes til NRK.

Ingen av de fire involverte kom til skade i hendelsen.

Usikker på om båten berger

– Da vi forlot fiskebåten i 03.30-tida hadde den kraftig slagside, så det er usikkert om den lar seg berge, sier Helge Skarpnes om bord på «Horn Flyer»

Det har blåst kraftig på kysten lenger sør, men hovedredningssentralen sier området der grunnstøtingen skjedde er skjermet, og at det var forholdsvis greie forhold under redningsaksjonen.

Foto: Petter Vidar Vågsvær