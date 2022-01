I frykt for at Trondheim skulle stenge ned før jul, dro illusjonist og magiker Christian Wedøy til badelandet Pirbadet i Trondheim for å filme videoer av undervannsstunt til TikTok og YouTube.

Det gikk derimot ikke helt som forventet.

– Jeg hadde ligget og slappet av for å gjøre meg klar til å holde pusten en stund, bare for å få ned pulsen. Så reiser jeg meg opp, får blodtrykksfall, ramler ned og slår bakhodet i flisgulvet, forteller Wedøy.

Wedøys fall fikk alvorlige konsekvenser. Han fikk kraniebrudd, hjerneblødning og hjernerystelse.

Hendelsen kunne derimot gått mye verre.

Christian Wedøy forteller at ADHD-medisinen han testet kan gjøre deg svimmel. Foto: Morten Karlsen / NRK

– Da jeg var på sjekk, sa de at jeg var heldig som levde. Jeg kunne dødd hvis at jeg ikke hadde fått umiddelbar hjelp.

I sommer ble Wedøy diagnostisert med ADHD, og var i gang med å teste nye medisiner. Han påpeker at det kunne være noe av grunnen til at han gikk i bakken.

– Vi holder på å teste nye medisiner, og jeg var på en annen dose den dagen som ulykken skjedde, sier han.

Illusjonist Christian Wedøy driver til vanlig med livsfarlige stunt. Han har blant annet vært med på flere ulike talentshow. Du trenger javascript for å se video. Illusjonist Christian Wedøy driver til vanlig med livsfarlige stunt. Han har blant annet vært med på flere ulike talentshow.

Kjent for undervannsøvelser

Illusjonisten er kjent for å drive med livsfarlige undervannsstunt i Trondheim. Han har blant annet gått under isen på Baklidammen, og hoppet fra Gamle Bybro med både kjetting og håndjern.

Wedøy har en personlig rekord på å holde pusten på 9 minutter og 45 sekunder, men etter ulykken har han ikke fått lov til presse seg selv.

– Jeg har måttet tatt det veldig med ro, sier han.

Illusjonisten har fortsatt ettervirkninger av ulykken, og er tydelig på at han ikke skal presse seg selv på en god stund.

– Jeg blir veldig fort sliten fysisk og psykisk. Når vi hadde juleselskap så måtte jeg bare gå og sette meg i sofaen og slappe av. Det var så mye folk som pratet og all støy gjorde at jeg ble helt utslitt i hodet, forteller Wedøy.

Samboer Melanie Simic så hele ulykka med Christian Wedøy på Pirbadet. Det var blodig og dramatisk. Foto: Morten Karlsen / NRK

– Jeg trodde han døde

Heldigvis for illusjonisten, var hans samboer Melanie Simic på stedet da ulykken skjedde.

Hun jobber som badevakt på Pirbadet, og var med for å passe på når Wedøy gjorde øvelser under vann. Hun så hele hendelsen.

– Det var veldig dramatisk. Han slo hodet og det var blod overalt, sier Simic.

Hun fortsetter:

– Jeg trodde han døde først, fordi det var ikke noen respons.

Wedøy ble etter hvert hentet av ambulansen og kjørt til St. Olavs hospital. Men på grunn av koronarestriksjoner kunne ikke samboeren bli med når han ble lagt inn.

– Jeg var veldig stressa for at han skulle være på sykehuset og at jeg ikke kunne bli med på grunn av koronarestriksjonene.

– Han var så dårlig. Jeg var veldig redd, sier Simic.