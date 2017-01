Ikea ber kunder sikre kommoder bedre

Marthe Feragen jobber for IKEA i Trondheim. Hun syns videoen er trist. Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

– Det er trist. Det er viktig med sikkerhet i hjemmet, både for store og små. Det er også viktig for IKEA.

Det sier Marthe Feragen som er assisterende varehussjef ved Ikea i Trondheim.

Filmen om en to år gammel gutt som får en kommode over seg på lekerommet sitt i Utah i USA har gått som en farsott over store deler av verden, også her hjemme i Norge.

Kommoden var ikke festet skikkelig, og tvillingbroren Bowdy klarer i løpet av videoen å få sin bror løs, uten at foreldrene får meg seg hva som skjer.

Foreldrene sier de gikk med på å dele videoen for å minne også andre på hvor viktig det er å bolte møbler fast i veggen.

Kommode fra Ikea

IKEA har brosjyrer ved alle kommoder i sine butikker. Foto: Anne Heidi Røstad / NRK

Kommoden i videoen kommer fra Ikea, og i Norge har butikkene nå tatt grep for å forhindre at lignende skal skje her.

– Vi har i en periode nå hatt en informasjonskampanje som handler om kommoder og hvordan man skal sikre de riktig til veggen. Det er viktig å informere godt så våre kunder vet viktigheten av å følge monteringshenvisningen, sier Feragen.

Hennes oppfordring er klar: Følg monteringshenvisningen og lær deg å feste kommoden til veggen. Og har man ikke feste, hjelper Ikea deg med det.

– Er det noen som har en kommode uten festemateriale, kan de ta kontakt med oss. Vi sender det gratis, sier Feragen.

Kommoden fjernet fra markedet i USA

Etter at videoen har blitt sett av flere millioner er kommoden nå fjernet fra markedet i Nord-Amerika. Det blir den ikke her hjemme i Norge.

– Det skjedde i dialog mellom Ikea i Nord-Amerika og lokale forbrukerråd.

Feragen mener at varene fra Ikea er helt trygge å bruke.

– Det er viktig for oss å poengtere at vi i Ikea og våre produkter oppfyller alle krav som er satt av EU. De er trygge å bruke i hjemmet så lenge man følger monteringshenvisningen, sier Marthe Feragen.