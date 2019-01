Ikea-ansatt (26) tiltalt for millionunderslag – satte pengene på egen konto

– Det er først og fremst sjokkerende og saken påvirker oss alle. Dette er ikke noe vi kolleger ønsker å oppleve på arbeidsplassen.

Det sier Randi Schjetne, varehussjef ved Ikea Leangen i Trondheim. 26-åringen som nå er tiltalt hadde jobbet fast hos Ikea i seks år da banken slo alarm.

– Banken tok kontakt da de oppdaget at det hadde gått flere overføringer fra Ikea til en privat konto. Vi sjekket da saken og anmeldte forholdet umiddelbart, sier Schjetne.

Mannen hadde selv sagt opp og sluttet i jobben ved Ikea da underslaget ble oppdaget.

AVGJØRES I RETTEN: Varehussjef Randi Schjetne ved Ikea Leangen ser frem til at straffesaken mot en tidligere ansatt blir endelig avgjort i retten. Foto: Roger Myren / NRK

Fiktive varereturer

Mannen jobbet ved Bytte & returavdelingen, og skal ifølge tiltalen ha overført drøyt 2,2 millioner kroner fra Ikeas bankkonto til sin egen ved hjelp av fiktive varereturer. Den ansatte skal også ha levert 359.000 kroner i kontanter til fem ulike personer som så satte pengene inn på hans konto. Dette skal ha skjedd over en knapp toårsperiode, fra januar 2016 frem til oktober 2017.

– Underslaget er grovt fordi verdien av det underslåtte er betydelig, det har pågått over lengre tid og er begått ved brudd på en særlig tillit som følger med en stilling, står det i tiltalen fra statsadvokaten.

Har dokumentbevis

Det er gjort politiavhør av tiltalte og det er hentet inn dokumentbevis, men politiet vil ikke si noe om hvilken forklaring han har gitt.

– Med bakgrunn i etterforskningen har påtalemyndigheten vurdert bevisene slik at det er grunnlag for tiltale. Bevisføringen vil skje under hovedforhandlingen, og påtalemyndigheten kan derfor ikke gå inn på konkrete bevis på forhånd, sier aktor Christine Grøtte.

– De fem som skal ha blitt brukt i hvitvaskingen – hvilken reaksjon kan de vente seg?

– Hvorvidt det er aktuelt med straffeforfølging av andre relatert til tiltalen for grov hvitvasking, kan påtalemyndigheten ikke si noe om på nåværende tidspunkt.

Gode rutiner

Ved Ikea Leangen ønsker de ikke spekulere i hvordan dette kunne skje, men overlater til påtalemyndigheten å uttale seg om dette.

– Vi har gode rutiner og sikkerhetssystem. Vi sjekker kvitteringer opp mot varene, og har noe vi kaller fire øyne prinsippet der vi ofte er to stykker som sjekker transaksjonene mellom Ikea og kundene. Dette for å ivareta vår egen sikkerhet og kundens, sier varehussjef Randi Schjetne.

BYTTEAVDELINGEN: 26 åringen som er tiltalt for grovt underslag og heleri jobbet her på Bytte og returavdelingen ved Ikea Leangen. Foto: Roger Myren / NRK

– Har dere vært redd for at andre ansatte kan være involvert?

– Heldigvis er det ingen ting som tyder på at han har samarbeidet med andre ansatte ved varehuset.

Venter reaksjoner

Varehussjefen sier de har fått saken noe på avstand, men forventer flere reaksjoner fra kollegene igjen når saken kommer opp for retten i mars.

– Vi ser frem til å få klarhet i hva som skjedde og at saken får en endelig dom.

26-åringen kan vente seg flere år bak murene om tiltalen blir tatt til følge. Strafferammen for grovt underslag er inntil seks års fengsel. Det er også lagt frem krav om erstatning fra Ikea.

Mannens forsvarer, Torfinn Svanem, har ennå ikke gått grundig gjennom tiltalen med sin klient og ønsker derfor ikke uttale seg om saken på nåværende tidspunkt.