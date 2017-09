Norge Rundt søker jevnlig etter programledere i NRK-systemet, og denne gangen var det fire samiske søkere, tre nordsamer og en sørsame. Vaino Rensberg (25) fra Røros fikk jobben.

– Det er veldig stort, og en oppgave jeg både gruer og gleder meg til. Det skal bli veldig stort å få lov å snakke sørsamisk i et av landets mest populære program, sier hun til NRK.no.

Programmet har tidligere hatt nordsamiske programledere, men dette er første gang med en sørsame.

– Dette er stort for oss sørsamer

Den nye programlederen ser fram til å få lov å snakke sørsamisk i beste sendetid. Foto: NRK

– Sørsamene er jo en minoritet i minoriteten, og det er ikke mange som snakker språket vårt. Jeg tror dette er veldig stort for alle sørsamene i Norge, sier Rensberg.

Det finnes 300 sørsamer i Sverige og 300 i Norge, ifølge Ethnologue, men kun halve befolkningen snakker språket. Den sørligste dialekten av sørsamisk er Røros-dialekten, som også er den som avviker mest fra nordsamisk.

Som programleder skal hun bo og jobbe i Bergen i tre måneder.

Første program fra Voss

Kveldens debutepisode er spilt inn på Voss.

– Der skal dere få bli med å se hvordan man lager ei sølje. Dette var veldig spennende, for det er ingen enkel prosess, sier Rensberg.

– Hvordan opplever de du besøker at det er en sørsamisk programleder?

– De får jo med seg at jeg snakker et annet språk, men det er ikke mye oppmerksomhet rundt dette. Jeg opplever at folk er veldig åpne for det, så det går veldig fint.

Programlederen sier selv hun har ganske liten TV-erfaring fra tidligere, og at denne jobben derfor er ei stor utfordring.

– Det å skulle lede et så stort program foran det norske folk er ganske skummelt, så jeg har store forventninger til denne oppgaven. Men jeg gleder meg mest, sier Vaino Rensberg.

– Et naturlig valg

Lise-May Spissøy er redaksjonsleder i Norge Rundt, og sier den nye programlederen har en naturlig autoritet i møte med nye folk. Foto: NRK

Lise-May Spissøy er redaksjonsleder i Norge Rundt, og sier Vaino var et naturlig valg.

– Vi er alltid på utkikk etter den beste programlederen, og det var Vaino som hadde den beste auditionen. Hun var den som "kom best gjennom ruta", og hun har en veldig tilstedeværelse i møte med andre folk.

– Det er også spennende at det er den første sørsamiske programlederen. Hun behersker et språk som få annen i verden gjør, og det er artig, sier Spissøy.

Programmet vil bli tekstet, og programlederen vil snakke norsk med de norsktalende intervjuobjektene. Det har tidligere vært reaksjoner på de nordsamiske programlederne, forteller Spissøy.

– Jeg tror holdningen til det samiske har gått gjennom en endring. Folk ser på det samiske som en berikelse, og ikke noe rart, sier redaksjonslederen.

