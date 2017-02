I dag får vi vite om det blir flyplass-streik

Fagforeningen Junit skal forhandle hos Riksmekleren lørdag, og ved brudd i forhandlingene, vil bakkeansatte bli tatt ut i streik søndag. Bakgrunnen er lav lønnsvekst.

– Jeg er ikke optimistisk lenger. Det er stor fare for streik, sa forhandlingsleder i fagforeningen Junit, Bente Ørberg til NRK i går.

Blir det streik vil det ramme bakkeansatte ved Flesland, Sola, Værnes og Bodø bli tatt ut i streik.

Det er foreløpig uklart hvordan flytrafikken blir påvirket, og Avinor ber passasjerer kontakte flyselskapene for informasjon om eventuelle konsekvenser.

Kan bli sittende i hele dag

Det er snakk om ansatte i innsjekk og ombordstigning primært for SAS og Widerøe som kan bli tatt ut i streik.

Forhandlingene hos Riksmekleren starter klokken 10 lørdag, og partene vil bli sittende utover kvelden.

Junit mener at arbeidstakerne har måttet nøye seg med lave oppgjør de siste årene, og ligger langt bak samfunnet ellers. Medlemmene ønsker nå å sette foten ned, skriver fagforeningen i en pressemelding.

– Det har i mange år vært lav lønnsvekst for de ansatte som jobber på bakken. Vi vil ikke ha konkurranseforskjell, men ha det likt for alle i denne gruppen, sier Ørberg.

Håper på løsning

Torbjørn Lothe i NHO luftfart. Foto: NHO Luftfart

Streiken kan blant annet føre til at passasjerer kun kan sjekke inn på selvbetjente automater og internett.

Administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart, som er den andre parten i saken, ønsker ikke å kommentere forhandlingene i detalj.

– Det er ikke unormalt at man trenger hjelp fra Riksmekleren for å komme i mål med forhandlingene. Det har vært en krevende forhandling, men vi har store forhåpninger om å finne en løsning slik at vi unngår en streik, sier Lothe.