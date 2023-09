I dag blir mange viner dyrere på polet

– Jeg tenker at det er ganske naturlig, det kommer ikke overraskende på meg som daglig jobber med vin.

Det sier sommelier Oskar Sköld.

Oskar Sköld er sommelier og driver også sin egen vinfestival i Trondheim. Foto: Privat

Tusenvis blir dyrere

Ifølge Vinpuls.no som har sjekket prisøkningen nærmere, blir nesten 10.000 produkter dyrere.

En fransk konjakk blir 7000 kroner dyrene, 19 produkter blir mer enn 1000 kroner dyrere og 694 varer går opp med mer enn 100 kroner.

Sköld sier bakgrunnen for prishoppet blant annet er den svake krona, men at det er sammensatt.

– Jeg synes det gir mening. Det er mindre tilbud på viner det i utgangspunktet er et veldig sterkt marked for, og da vil prisen gå opp.

Eksempler på viner som øker mye i pris:

Pierre-Mayeul Beaune 1er Cru Les SiziesFrankrike: Fra 395 til 995

Schlosskellerei Gobelsburg Cuvée Bertrand: Fra 369.90 til 859.90

Carl Koch Oppenheimer Herrenberg Riesling Trocken: Fra 149.90 til 325

Mangel på glassflasker

Videre forteller Sköld at det er mangel på glassflasker som et resultat av krigen i Ukraina.

– 60 prosent av glassflaskene som lages produseres i Ukraina, så det er mye som spiller inn, sier han og legger til:

– Det er nok ingen som sitter å tjene ekstra på at prisene går opp.

Det er spesielt Tysk riesling og Burgund som stiger i pris.

– Det er et globalt marked for disse vinene og det finnes ikke nok vin i det hele tatt. Men folk er villig til å betale den prisen for vin fra Burgund.

Sköld selv er også glad i den mye etterspurte vinen fra Frankrike.

– Jeg sa til meg selv i 2014 at jeg ikke skulle kjøpe så mye Burgund fordi det var så dyrt. Nå har jeg sett på de prisene som var og lurer på hvorfor jeg ikke kjøpte alt!

– Jeg angrer nå, ler han.

– Ingen kraftig økning

Men Vinmonopolet selv ber folk ta det helt med ro.

– Det er ingen kraftig økning. Prisøkningen er på gjennomsnittlig 1,6 prosent. Dette er et snitt beregnet ut fra alle våre aktive varer, der noen øker, noen reduserer og noen er uendret, sier Kristine Sanne.

Hun er kommunikasjonsrådgiver i Vinmonopolet og sier at de fleste varer ikke vil få en prisstigning.

Sanne sier det er leverandørene som har mulighet til å justere prisen tre ganger i året, og at det er mange grunner til prisøkningen. Hun peker blant annet på konsekvenser av kronekursen og økte priser generelt i samfunnet.

– Vi har rundt 35 000 produkter på Polet, og to av tre varer forblir uendret i pris.

Så er det også verdt å ta med seg: Noen produkter går også ned i pris, cirka 1500 produkter.

Kommunikasjonsrådgiver i Vinmonopolet, Kristine Sanne, sier at det ikke er noen stor endring. Foto: Vinmonopolet

Utvide horisonten

– Forhåpentligvis klarer kanskje folk å finne nye favoritter og utvide horisonten litt.

Det sier Sköld. Han tror folk som går på vinmonopolet ofte har en spesifikk vin de skal ha. En de vet hvordan smaker.

– Jeg tror mange kan få et uhyggelig sjokk når de ser at favorittvinen har gått opp i pris.

Han sier man ikke finner mange viner under 100-lappen lengre.

– Når vi i vingjengen samles må vi alltid snakke om pris og hva ting kostet før. Så sitter vi der og er sure over at ting er dyrt mens vi fortsetter å kjøpe de samme vinene, ler han.