Hytte tatt av snøskred i Oppdal: – Fullstendig ødelagt

– Hytta er fullstendig ødelagt. Helt knust, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Bjørn Handegaard, NRK.

Politiet har vært i kontakt med hytteeier som sier at det ikke er noen personer inne i hytta,

– Vi har vært i kontakt med sønnen til hytteeier som sier at hytta er helt tom for folk, sier Handegaard.

50 meter bredt ras

Det var mandag formiddag at politiet ble varslet om snøskredet av noen hyttenaboer i nærheten.

Skredet skal være rundt 50 meter bredt, men det er ingen andre hytter som skal være berørt av skredet i Grønlia hyttefelt ved Skarvatnet i Oppdal.

– Skredet har sannsynligvis gått i går kveld, og vi har nå sendt enheter som skal gjøre undersøkelser på stedet, sier Handegaard.

GRAVER SEG FREM: Skredet gikk oppe i bakken i bakgrunnen. Politiet samarbeidet med ambulanse og brannvesen på stedet for å komme seg gjennom snømassene inn til hytta. De vil forsikre seg om at det ikke var personer der da snøskredet gikk. Foto: Benth Owesen / NRK

Politiet: Ikke fare for flere skred

Politiet samarbeidet med ambulanse og brannvesen på stedet for å komme seg gjennom snømassene inn til hytta. De vil forsikre seg om at det ikke var personer der da snøskredet gikk.

En hjullaster ble brukt for å få unna snø, opplyser Handegaard, som mener at det er liten sannsynlighet for at det vil gå ytterligere skred i området.

– Vi har sendt noen folk dit for å undersøke dette, men til nå har vi ingen opplysninger som tilsier det, sier operasjonslederen.

Stengt vei og mye vind

Det er dårlig vær i området, og periodevis har det vært sterke vindkast med mye snøfokk.

Fylkesvei 512, Nerskogveien, som går forbi hyttefeltet har vært stengt i dag. Men politiet har fått inn meldinger om at bilførere har kjørt der likevel.

– Vi vil ikke at folk skal kjøre bil og bli stående fast, for heller ikke brøyterne har fri sikt nå, sier lensmann i Oppdal, Finn Skårsmoen til Opp.

Veien vil først bli åpnet tirsdag, ifølge lensmannen.

EI HYTTE ER TATT AV SKREDET: Skredet skal være rundt 50 meter bredt, men det er ingen andre hytter som skal være berørt skredet i Grønlia hyttefelt ved Skarvatnet i Oppdal.