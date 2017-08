Hynnes trener tror på finaleplass

Strindheim-løperen tok andreplass i heatet under torsdagens kvalifisering, og dermed gikk hun rett til semifinalen på 800 meter i kveld.

Det var også målet på forhånd, men trøndertreneren tror samboeren fra Skien kan avansere enda et hakk om alt klaffer.

– Vi har kjørt forskjellige referanseøkter, og de viser et høyere nivå enn noen gang før. Så er det alltid sånn at man ikke er sikker før man ser det i praksis, og det følte jeg at jeg så nå. Derfor har jeg veldig troen på at hun kan gjøre det skarpt i semifinalen.

Imponert

Sakshaug var imponert over det han så i forsøket.

– Jeg synes hun så utrolig bra ut. Hun har vært veldig sterk på trening helt siden hun løp under to blank, og jeg tror at hun er i skikkelig toppform. Hun var utrolig nervøs før start for at det skulle skje et eller annet, det gjør egentlig ofte det, men dette så veldig sterkt ut.

Trener og samboer Erik Sakshaug tror på finaleplass. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Tiden ble ikke den aller beste, men likevel ble vel dette tilnærmet perfekt forsøk i rygg på leder?

– Det ble et løp som opplevdes veldig greit, og jeg tror ikke at det har så mye å si om det gikk på 2.00 eller 2.02 med tanke på løpet i morgen. Kanskje lite grann. Sånn sett var dette positivt. Jeg var selvsagt redd for at hun ikke skulle gå videre på tid når hun var i heatet som gikk saktest, men den avslutningen hun hadde lover bra.

Finalemuligheter

– Hva blir viktig i semifinalen?

– I semifinalen håper jeg at det går fort, for jeg vet at hun er i veldig god form. Jeg tror også at hun har en sjanse på en finaleplass om det skulle gå fort. Går det fort har hun samtidig muligheten til å få en god tid, og det hadde vært artig.

– Er det alternativ at hun går i tet i semifinalen?

– Nei, ikke i semifinalen.