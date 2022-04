Hvorfor reiste vikingene fra Grønland? Forskere kan endelig ha funnet svaret

På slutten av 900-tallet seilte vikinger fra Skandinavia til Grønland. Kanskje drømte de om et enklere liv i utlandet?

I mer enn 450 år bodde de langs den sørlige kysten på verdens største øy. På det meste skal de ha bestått av flere tusen innbyggere.

Men plutselig var menneskene borte. Nærmest sporløst forsvunnet. Uten noen form for forklaring.

Den hurtige avgangen har vært et lite mysterium for forskere i mange år. Flere mener at kulden sannsynligvis har vært avgjørende.

Men nå kan amerikanske forskere bevise at det ikke var tilfellet.

Norrøn bosetting på Grønland Ekspandér faktaboks Ifølge sagatradisjonen kom Eirik Raude til Grønland i 982, da han som fredløs hadde rømt fra Island. På 1000-tallet var klimaet gunstig for innvandring. Landet var grønt og relativt fruktbart. På 1200-tallet kan det norrøne samfunnet på Grønland ha nådd opp i ca. 4000 mennesker.

I 1261 ble Grønland formelt knyttet til Norgesveldet. Etter hvert ble kontakten mellom Grønland og Island/Norge stadig sjeldnere. Den årlige handelsferden med Grønlandsknarren lot seg ikke opprettholde etter svartedauden. En av de siste historiske opplysninger fra Grønland gjelder et bryllup i Hvalsøy kirke 1408. Vesterbygd omtales som øde ved midten av 1300-tallet, mens den folkerikere Austerbygd holdt seg til ca. 1500. Kilde: Store norske leksikon

– Ble overrasket

Nye analyser tyder nemlig på noe ganske annet: Kulden var ikke den største utfordringen, men lange perioder med tørke kan ha gitt vikingene og deres etterkommere store problemer.

– Vi ble i grunn overrasket over de tørre forholdene under den norrøne perioden. Og det at vi ikke fant bevis for varig kulde, sier Raymond Bradley til NRK.

Han er professor ved Universitetet i Massachusetts og en av forskerne på studien.

For å finne de avgjørende bevisene måtte gruppen med forskere dykke ned i gjørmelagene på bunnen av innsjøen «578».

Denne befinner seg sør på Grønland, og er i nærheten av der de norrøne holdt til.

Gjørme og bakterier

Den amerikanske forskergruppen har jobbet i flere år for å finne svar på mysteriet.

I fjor kunne de vise hvordan biokjemien i bakterier i den aktuelle innsjøen reagerte på temperaturendringer.

Ved å spore endringer i bakterienes kjemi gjennom tid, kunne de rekonstruere tidligere temperaturer.

Selv om temperaturen svingte i perioden under den norrøne okkupasjonen, så forskerne likevel ingen tegn til langvarig eller ekstrem kulde.

Vikingtiden er en betegnelse brukt på tidsrommet fra omkring 800 til omkring 1050, særlig i Norden. Da «vikingene» forlot Grønland, var man allerede godt inne i Middelalderen. Foto: Wikimedia Commons

Perioder med tørke

Da forskerne hadde fastslått at kalde temperaturer ikke var problemet, så de nærmere på gjørmen fra innsjøen.

Den fortalte nemlig sin egen historie.

Ved å studere hydrogenisotoper i planter fra gjørmelagene, fant de svar.

Når planter mister vann på grunn av tørke, blir bladene fylt av hydrogenisotopen kalt deuterium.

– I et slikt klima ville man ikke vært i stand til å dyrke gress. Og dermed ville husdyrene ha sultet i hjel under de lange og kalde vintrene, sier forsker Boyang Zhao i en pressemelding.

Lokale bønder på Grønland i dag støtter denne teorien.

Boyang Zhao holder tre sedimentprøver fra Grønland. Foto: R.S. Bradley / University of Massachusetts

Bekrefter problemene

Ifølge Raymond Bradley, bekrefter flere innbyggere på verdens største øy at tørkeperioder også er et problem i dag.

En av dem er Elna Jensen.

– I 2015 var det veldig tørt. Da hadde vi regn i juni, og deretter ingenting fram til august.

Hun dyrker jord i nærheten av Narsaq på Grønland. Ikke langt unna innsjøen de amerikanske forskerne studerte.

Men selv om resultatene av den nye studien har gitt verdifulle svar, mener flere at tørken ikke var den eneste grunnen til at vikingene forsvant.

Også i dag kan tørke på Grønland være et problem for bønder. Dette stedet heter Igaliku, og ligger i nærheten av innsjøen forskerne studerte. Foto: R.S. Bradley

– Mislyktes

Thomas McGovern er arkeolog ved Hunter College. Han sier det er viktig å forstå at de norrøne menneskene prøvde å tilpasse seg det skiftende miljøet på Grønland.

Arkeologiske bevis skal blant annet vise at de etter hvert begynte å leve mer av havet da husdyrhold ble vanskelig.

Arkeologen mener også at det kan være sosiale årsaker til at bosettingene forsvant.

– Vi kan være etterpåkloke og si noe om hvordan vikingene kunne ha overlevd på øya. Men faktum er at det gjorde de ikke. Dette var et samfunn som på mange måter mislyktes, sier McGovern til nettstedet Science.

Raymond Bradley er ikke uenig.

– Jeg tror det var mange faktorer som førte til at de norrøne forsvant, og ikke alle var koblet til klimaet. Studien vår viser bare én av mange utfordringer vikingene måtte forholde seg til, sier han.