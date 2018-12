En marsdag i år var Jægtnes, som vanlig, innom bensinstasjonen på Sira i Flekkefjord før hun skulle ta toget hjem til Oslo. Dette er den eneste plassen hun vet hun får tak i sin favorittsjokolade, nemlig krembanan fra sjokoladeprodusenten Nidar.

FAVORITT: Hilde Susan Jægtnes klarer seg ikke uten krembanan. Flere butikker velger å droppe sjokoladen fra sortimentet. Det har fått Jægtnes til å ta affære. Foto: Privat

Dessverre skjønte hun raskt at denne reisen skulle bli uten den smakfulle vennen. «Hvor er krembananen?!» sa Jægtnes fortvilet til dama bak kassa.

– Vi måtte slutte å selge den for det var så mange som gikk å moste den, var svaret hun fikk.

Bensinstasjonen orker nemlig ikke lenger at sjokoladereolen blir smurt inn i hvit, søt krem som tyter ut av sjokoladen.

Facebook-post skapte furore

I fortvilelsen skrev Jægtnes en sint post på Facebook, og la ved et stort bilde av sjokoladen med den gule folien. Noen dager senere fikk Jægtnes en pakke i posten. Avsenderen var anonym, og innholdet i konvolutten fikk henne til å måpe. Noen hadde sendt henne to knuste krembananer.

– Jeg fikk totalt tre anonyme pakker i posten, og innholdet var knust hver gang, forteller hun.

I kommentarfeltet på Facebook begynte både kjente og ukjente å spekulere i hvem som sto bak. Plutselig begynte nysgjerrigperene også å få pakker.

BEGYNTE Å SNOKE: Helge Lund Kolstad elsker mysterier og har kost seg veldig med å lete opp den anonyme avsenderen. Foto: Ellen Flå

– Jeg forestiller meg at avsenderen lener seg tilbake og ser fornøyd utover monsteret som er skapt, og sier «min jobb her er gjort», ler Helge Lund Kolstad.

Han fikk også hvite konvolutter med godteri i posten. Det samme gjorde Kjersti Bjørkmo fra Oslo. Hun fikk tre sjokolader fra en anonym avsender, og sjokoladen bar tydelig preg av hard medfart.

– Det var fordypninger etter fingre i sjokoladen så jeg fikk inntrykk av at dette var gjort med vilje.

Bjørkmo så det som en advarsel. Hun tok nemlig frem forstørrelsesglass og iførte seg detektivhatten.

– Jeg begynte å studere skriften på konvolutten for å lete etter spor, men jeg har virkelig ikke funnet en eneste avsender, hevder hun.

DETEKTIVARBEID: Kjersti Bjørkmo har gransket både skrift og poststempel, uten å finne ut hvem som sender knuste krembananer. Foto: Kjersti Bjørkmo

– Norge er ikke så kjedelig som jeg trodde

Fenomenet har på ett år spredd seg fra Sørlandet til Østlandet, via Vestlandet og til Trøndelag. Ingen vet helt hvor mange som er involvert.

Hilde Susan Jægtnes og vennekretsen har kost seg stort med å lete opp den mystiske avsenderen og sier det hele minner litt om en krimgåte i Donald Duck.

– Det som har skjedd gir meg tro på at Norge er et land jeg har lyst til å bo i. Det er ikke så kjedelig her som jeg har trodd lenge, sier Jægtnes.

