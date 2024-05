Line og Siri har «superkrefter» ei uke hver måned – og det har kanskje du også

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Menstruasjonssyklusen gir for mange en uke med økt selvtillit, mer energi, bedre søvn og mer lyst på sex, takket være en østrogen-boost som skjer rett før eggløsning.

Denne perioden kan utnyttes til å legge planer for jobb, trening og dating.

Syklustracking er trendy. Å bli kjent med egen syklus kan hjelpe kvinner til å utnytte de gode dagene og håndtere de dårlige bedre.

Bruk av noen former for hormonprevensjon, for eksempel p-piller, påvirker syklusen og kan redusere «superkreftene».

Alle vet at fruktbare kvinner flest blør hver måned. Mange har nok også fått med seg at tiden før mensen kan by på dårlig humør, trøtthet, søtsug, oppblåst mage og så videre.

Men vet du at det finnes en rak motsetning til den ugne perioden?

– Jeg lurer på hvorfor det negative med syklusen er mye mer snakket om, sier Siri Moseng (34).

En enorm østrogen-boost

Du har bedre selvtillit. Løfter tyngre. Sover bedre. Har mer energi. Er kåtere, blidere, rødere i kinnene og kvikkere i topplokket.

Hva er det egentlig som skjer? Jo, østrogennivået i kroppen mer enn tidobles én uke i måneden. Det skjer rett før eggløsning. Med det økes også nivåene av serotonin og dopamin.

Hvorfor skjer det? Vel ... Fordi vi skal ønske å ha sex og lage barn.

– Denne uka er det bare å bruke for det den er verdt, sier overlege ved Oslo universitetssykehus, Guri Majak.

– Jeg kaller den superuka! sier Line Tiller (41).

Line Tiller var i midten av 30-årene da hun skjønte hvor lite hun visste om syklusen sin. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

De siste årene har hun snakket med en rekke av verdens fremste eksperter på syklus og dykket ned i forskningen som finnes. Det er blitt til boka Superuka.

– I arbeidet fikk jeg et skikkelig aha-øyeblikk. Det som skjer er helt vilt, kjempespennende og totalt underkommunisert.

NRK forklarer Slik funker den kvinnelige syklusen Slik funker den kvinnelige syklusen Dag 1-6: Mensen 🩸 Syklusen starter idet du begynner å blø, og kalles follikkelfasen. Helt i starten av mensen er det vanlig å oppleve mest smerter. Hvor vond mensen er, varierer veldig fra person til person, og kan også variere fra måned til måned. Noen merker ingenting, andre får så vondt at de spyr. Også hvor mye blod som kommer er individuelt, men som regel er det rundt én espressokopp hver måned. Uansett: Det er i denne fasen du har minst hormoner i kroppen. Det er faktisk nå du ligner aller mest på en mann! Slik funker den kvinnelige syklusen Dag 7-14: Superuka 💪 Follikkelfasen fortsetter. Nå er eggløsningen på gang. Du skal ha lyst til å ligge og lage barn. På få dager stiger kjønnshormonet østrogen helt vilt! Med det stiger nivåene av signalstoffene serotonin og dopamin. Serotonin gjør at vi føler oss bra. Dopamin gir driv, pågangsmot og energi. Nå løfter du tyngre og jobber hardere. Hjertefrekvensen og kroppstemperaturen senkes. Du sover bedre og trenger mindre restitusjon. Slik funker den kvinnelige syklusen Dag 15-22: Tåkeland ☁️ Du er i lutealfasen. Eggløsningen går mot slutten. Østrogenet stuper og progesteronet får dominere. Du blir trøttere og vil hvile. Kroppen forbereder graviditet! Nå trenger du ca. 300 kilokalorier mer per dag. (Ca. ei skål havregryn med vann og et eple). Det er likevel vanlig å begrense seg fordi en ofte kjenner seg oppblåst og uggen. Å spise mindre gjennom dagen gir ofte cravings etter junk på kvelden. Mat som gir næring og velvære er viktig nå. Slik funker den kvinnelige syklusen Dag 23-28: PMS 🌧️ Østrogenet fortsetter å dale, mens progesteronet synker brått i lutealfasens del to. Store studier viser at 8 av 10 har PMS-symptomer. Det er altså helt naturlig for de aller fleste å føle seg mindre bra både fysisk og psykisk nå. Vi må skille mellom normal og alvorlig PMS. Helt normalt er det f.eks. med ømme bryster, hodepine, lavere energi, mindre pågangsmot og mer nedstemthet. For nå kan du jo være gravid. Og som gravid skal du være mer avventende, skeptisk og påpasselig. Slik funker den kvinnelige syklusen Kilder: Guri Majak, Store medisinske leksikon og Norsk Helseinformatikk. Forrige kort Neste kort

Dating, lønnsforhandling og mer makt

Det er vitenskapelig bevist, i en svær studie med 3,3 millioner kvinner fra over 100 land, at syklusen i stor grad avgjør hvordan kvinner jevnt over har det.

Tiller har loggført egen syklus i tre år. Hun utnytter god-perioden spesielt til å legge planer for jobb og dating.

– I tillegg har jeg fått forklaring på enkelte episoder: Jeg må jo ha hatt superuke da jeg ble med på sexfest i Los Angeles, pruta på brødrister på Elkjøp eller lurte meg inn på Snoop Dogg-konsert.

Hun sier det er lurt å legge første date til denne uka. Da blir det ofte en andre date.

– For da er vi litt ekstra sjarmerende. Kanskje til og med litt ekstra søte. Forskning viser at vi blir rødere i kinnene, får større pupiller og lukter mer seksuelt tilgjengelig.

Men det er større enn som så.

Line Tiller er blitt snillere med seg selv etter at hun forsto hvordan syklusen hennes funker. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

– Selvtilliten blir jo betydelig økt i denne perioden av syklusen. Og den øker kanskje enda mer når vi blir klar over det. Til slutt havner kanskje flere kvinner i roller i samfunnet hvor vi tar større plass, diskuterer høyere, mener mer og kommer oss opp på et høyere maktnivå, sier Tiller.

Siri Moseng har flere treningsøkter og trener mer eksplosivt og hardt i den gode uka.

Siri Moseng deler tips som Syklusentusiasten på Instagram og TikTok. Du trenger javascript for å se video. Siri Moseng deler tips som Syklusentusiasten på Instagram og TikTok.

– Og skal jeg invitere til fest, prøver jeg alltid å legge den til denne uka. Eller hvis jeg skal på date med mannen min, forklarer Moseng.

Hun er ikke i tvil om når hun ville hatt en eventuell lønnsforhandling:

– Det er mer gøy å be om høyere lønn med selvtillit enn med tårer.

Annerledes for de som bruker p-piller

Det å holde oversikt over egen syklus er blitt en greie for mange. Moseng er sikker på at interessen har en sammenheng med trenden om å slutte med hormonell prevensjon.

Selv begynte hun å logge syklusen da hun droppet p-pillen for sju år siden.

Siri Moseng har vært skøyteløper på toppnivå. Hun mener selv at hun hadde prestert enda bedre som idrettsutøver hvis hun hadde sluttet på prevensjon og lært det hun i dag vet om syklusen sin. Foto: South Coast creative

– Da jeg var 16 og begynte på prevensjon, valgte jeg den samme pilla som andre gikk på. Jeg stilte ingen kritiske spørsmål. De yngre i dag opplever jeg som mer bevisste når de skal ta valg om prevensjon. For det er jo egentlig et veldig stort valg.

Bruker du et kombinasjonspreparat, for eksempel p-piller, stoppes den naturlige syklusen og dermed også hormontoppen ved eggløsning. Det kan være at «superkreftene» da dempes. Men også plager kan bli mildere, som hodepine, smerter og PMS.

– For noen kan det å slippe plagene være en mye større gevinst enn fordelene av å ha en normal syklus, sier Guri Majak.

Også uten p-piller kan «superkreftene» for noen være mer beskjedne.

– Det er helt normalt å føle seg ganske jevn hele syklusen.

Overlege Guri Majak mener det gode med syklusen har kommet i skyggen av mensen og PMS. Foto: Ingvil Øvretveit / NRK

For det er individuelle forskjeller her som med alt annet. Overlegen minner også om at det går an å ha det fryktelig dårlig også i perioden som i teorien skulle ha vært topp.

– For å sette det litt på spissen: Du vil nok ikke oppleve en krig, skilsmisse eller å stryke på eksamen som positivt uansett hvor du er i syklusen, sier Majak.

Få en bedre PMS

Hvordan bli kjent med egen syklus? Siri Moseng får ofte det spørsmålet.

– Det krever litt loggføring hver dag i en periode over to-tre måneder. Etter det gjenkjenner du de dårlige tegnene – og ikke minst de gode.

Det finnes flust av apper for syklustracking. Moseng har prøvd mange. Nå er hun i gang med lage sin egen, som retter seg mot folk som vil utnytte syklusen i trening.

– Hvis du vil begynne å tracke, er helse-appen som følger med iPhone en god start. Den funker bra for helt enkel loggføring.

Men hva skjer når det viktige møtet, årets store fest eller foredraget du skal holde ikke lander i superuka? Bør du avlyse alt og legge deg ned?

– Sånn var det litt i starten av mitt tracking-liv, sier Line Tiller.

Noen er så hardt rammet i uka før mensen at de blir dypt deprimerte og får store fysiske problemer:

Mer kunnskap kan for de fleste gjøre de dårlige dagene bedre, tror Tiller. Hun er blitt flinkere til å si nei fremfor å pushe gjennom de dagene hun føler for det. Samtidig aksepterer hun mer at hun ikke alltid er på topp, noe som gjør henne roligere.

– Vi kan hvile i vissheten om at litt lenger frem kommer omtrent garantert en uke med mer energi, hvor vi kan gjøre alle de greiene vi ikke klarte i PMS-dagene. Jeg tror det kan få en spiraleffekt oppover: Vi slapper av mer, stresser mindre og er snillere med oss selv.