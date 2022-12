Dyr får det til – men kan mennesker drive med jomfrufødsler?

Det skjedde i de dager, for sånn cirka 2020 år sia, at ei høygravid jente på rundt 13–14 år overnatta i en stall. Der fødte Maria, som hun het, en sønn.

Det var en mann der, Josef, men han var ikke pappaen hvis vi skal tru på bibelhistoria.

I stedet var det Den hellige ånd som sørga for at Jesus blei til.

Ved hver dåp og høymesse i den norske kirka blir det gjentatt: At Jesus ikke blei laga på vanlig måte, med en mann og ei kvinne som hadde sex.

Nei da, mora Maria, hun var jomfru.

Jeg tror på Jesus Kristus, (...) som ble unnfanget ved Den hellige ånd, født av jomfru Maria Den apostoliske trosbekjennelse

Haien kommer

Historia til Maria er mest kjent, men den er kanskje ikke så unik hvis vi skal tru amerikanske kvinner.

I 2013 blei det publisert ei undersøkelse hvor 45 av 7080 kvinner sa at de hadde fått barn uten å ha hatt sex. Forskerne har riktignok ikke all verden av tru på at det faktisk var sant.

Men i naturen, der skjer det faktisk stadig jomfrufødsler.

Foto: Albert Kok / Wikimedia Commons

Det finnes til og med et eget faguttrykk for det, som selvfølgelig er helt gresk. Partenogenese betyr rett og slett jomfrutilblivelse. Det beskriver en måte å formere seg på der et nytt individ blir utvikla fra ei eggcelle hos en hunn uten innblanding fra noen hann. Avkommet blir vanligvis helt likt mora.

Forskerne veit om både bier, midd og haier som driver med dette. Og i fjor blei en ny studie om en utrydningstrua type kondorer publisert.

Men det er har aldri blitt dokumentert at dette har skjedd hos mennesker.

I utgangspunktet er det mange hindringer for at ei sjølbefrukta eggcelle kan utvikle seg til et foster hos mennesker.

– For pattedyr spesielt er det viktig at man blander genetikk fra to forskjellige organismer som en del av overlevelsesstrategien, forklarer molekylærbiolog Sigrid Bratlie.

Men hvis vi ser for oss at kroppen vår ikke var utstyrt med mange hindringer, og at Maria faktisk ikke hadde sex før hun fødte Jesus.

Åssen kan det forklares med naturvitenskap, og noe annet enn sterk tru og en viril hellig ånd?

Jesus(ine)

– Enten har Maria kanskje ikke vært helt oppriktig om hva som egentlig foregikk. Eller så har noen løyet om kjønnet til Jesus, sier Bratlie.

Foto: Sturlason

– Maria som biologisk kvinne kunne rett og slett ikke fått en sønn på egen hånd.

Fra naturfagen på ungdomsskolen husker du kanskje at kvinner har to X-kromosomer, mens menn har et X-kromosom og et Y-kromosom.

Og partenogenese setter noen tydelige begrensninger.

– Det Y-kromosomet finnes ikke i hennes celler, og det ville jo vært nødvendig for å kunne lage en sønn.

– Så hvis Maria fikk barn uten å ha sex, hva hadde resultatet vært?

– Ei jente.

Gud over andre guder

Religionshistoriker Helene Næss har skrevet boka «Maria, Guds mor». Hun mener det hadde funka dårlig med ei jente-Jesus som frelser da den nye kristne religionen blei til.

– Hvis jomfru Maria skulle ha fått ei jente, hadde man måttet omskrive det til å si at det var en gutt, sier hun.

Historia om åssen Jesus blei til ligner litt på fortellinger fra andre religioner. Også der blir kvinner gravide med guder, på alle mulige slags måter.

Men i motsetning de fleste andre religioner er kristendommens frelser laga i ordna, reine former. Maria var jo jomfru, ifølge Bibelen.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Jomfrufødselen blei noe som viste åssen den kristne guden var mektigere enn alle de andre gudene. For sjøl om de var guder var de også underlagt grunnleggende krefter, så som seksualitet og vold, sier Næss.

Hun forteller at historia om Maria som jomfru har forandra betydning i løpet av de siste 2000 åra.

– På et tidspunkt går jomfrufødselen fra å være et mindblowing mirakel som blir brukt som gudsbevis, til å bli et ideal.

For Maria blei et bilde på åssen andre kvinner burde oppføre seg.

Teknofriken Maria?

Men tilbake til naturvitenskapen. Før du løper ut i verden for å rope at Jesus var ei dame, så skal du få ei anna mulig forklaring fra molekylærbiolog Sigrid Bratlie.

– I 2022 er det fullt mulig å få barn uten sex: Cirka 5 prosent av alle fødsler i Norge er et resultat av assistert befruktning. Så det er jo rett og slett mulig at de var tidlig ute på Vestbredden. At Maria for eksempel har blitt inseminert, forteller hun.

Du trenger faktisk ikke supermoderne utstyr for å drive med sånt.

Den første dokumenterte vellykka inseminasjonen skjedde i Philadelphia i USA i 1884.

En lege prøvde å hjelpe et barnløst par. Men da ingenting annet funka dopa han ned kvinna med kloroform og sprøyta sæden fra en av studentene sine inn i kvinna.

Først 25 år seinere fikk hun vite hva som hadde skjedd da hun blei mor.

– Så man kan jo spekulere på at det var det som skjedde den gangen da Jesus blei født, sier Bratlie.