Hviletid for flybesetning skapte kaos for charterturister

Det hele startet med at flyet fra Trondheim lufthavn Værnes til Chania var forsinket. Dermed ble returen for passasjerene som skulle hjem til Trondheim utsatt med en og en halv time natt til søndag.

– Jeg stusset litt da piloten etter avgang sa "vi skal forhåpentligvis til Trondheim", uten å utdype det nærmere. En halvtime før landing fikk vi imidlertid høre at de ikke fikk fly helt til Værnes på grunn av arbeidstidsbestemmelser, sier en sliten Per Arne Hansen til NRK.

Dermed ble det landing på Gardermoen klokka halv fire i natt for ham og familien og 131 andre.

– Da er vi en drøye 40 minutters flytur fra Værnes ...

Ble lovet hotell

Hansen fikk etterhvert tekstmelding fra reiseselskapet Apollo.

– Der sto det at vi skulle bli hentet og kjørt til et hotell, slik at vi fikk hvile. Det skjedde ikke.

På Gardermoen sto to representanter fra SAS og ga hver passasjer en matkupong pålydende 100 kroner. Senere i natt fikk de 100 kroner til.

– Men når det koster 75 kroner for to flasker vann, kommer du ikke så langt, sier Hansen.

Ny informasjon til de reisende kom ikke før klokka halv ni søndag morgen. Da fikk de vite at det var satt opp et fly til Værnes klokka 12.55.

Det har vært en slitsom slutt på ferien for de norske turistene. Foto: Privat

Vanskelig å erstatte fly og personell i høysesongen

Passasjerene hadde bestilt reisen via Apollo, og det var SAS som fløy. Fordi det var samme fly og besetning både til og fra Kreta, gjorde forsinkelsen nedover at arbeidstidsbestemmelsen rammet turen tilbake.

Pressesjef i SAS, Freja Annamatz, sier til NRK at de har klare hvilebestemmelser for både piloter og kabinpersonell.

– Disse kan ikke overskrides. Det er veldig beklagelig overfor passasjerene når det oppstår slike situasjoner, men det er svært viktig at crewet er utvilt. Strikte regler er viktig for sikkerheten, sier hun.

At passasjerene måtte vente i nesten 10 timer før de fikk et fly fra Gardermoen til Værnes, forklarer Annamatz med at det er høysesong for flyselskapene, og vanskeligere å få erstattet fly og personell.

Flyselskapet beklager sterkt

– Det vi reagerer mest på er dårlig informasjon. Det tok fem timer før vi fikk vite noe, sier Per Arne Hansen.

Han sier de skjønner at det er snakk om sikkerheten i lufta, men mener det er altfor lenge å måtte vente i 10 timer uten hotell og ordentlig mat.

– De som skulle videre med fly til Mosjøen i dag, kommer seg ikke hjem før i morgen formiddag.

Freja Annamatz i SAS bekrefter at det er selskapets ansvar å ta vare på passasjerene, tilby mat og eventuelt hotell, og sier det er ytterst beklagelig hvis det i dette tilfellet ikke har skjedd.

Like før artikkelen publiseres, får NRK dette bildet fra Hansen: