Hver tredje innsatt er utlending

Per 1. juni satt 1.260 utlendinger og 2.431 nordmenn i norske fengsler, viser tall VG har fått fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Tallene inkluderer også de som soner i Norgerhaven i Nederland.

Inndelingen i statistikken er gjort etter statsborgerskap, slik at norske statsborgere med utenlandsk bakgrunn teller som nordmenn.

Blant de norske innsatte, er de vanligste lovbruddene narkotika, sedelighet, legemsbeskadigelse, voldtekt og drap. Blant utlendingene er narkotikaomsetning, narkotika, tyverier, utlendingsloven og voldtekt de vanligste forbrytelsene.

Lange straffer for narkotikarelatert kriminalitet bidrar til tallene

Ifølge forsker Tore Rokkan ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS), er det nettopp lange straffer for narkotikarelatert kriminalitet som bidrar til en opphopning av utenlandske statsborgere bak murene.

– Noen typer kriminalitet, som narkotikasmugling og fremstilling av narkotika, gir lange dommer. Det er ikke bare antall dømte, men også lengden på dommen som gjør at det sitter mange utlendinger i fengsel, sier Rokkan til avisa.

– Vanskeligere for utlendinger å oppnå tidligere løslatelse

De som er utvist fra Norge, men likevel reiser inn i landet igjen og dømmes for brudd på utlendingsloven, ender ifølge Rokkan også opp i fengsel.

– Dette får du 12 måneder flatt for. Det fyller opp fengslene, sier Rokkan, som mener at nordmenn, i motsetning til utenlandske borgere, oftere slipper ut etter å ha sonet to tredjedeler av straffen.

– Det er vanskeligere for utlendinger å oppnå tidligere løslatelse fordi de ofte ikke kan dokumentere at de har en jobb eller familie å flytte tilbake til, sier Rokkan.