Hva mer kan Norge gjøre?

Etter Butsja-masakren og satelittbildene som viser drepte ukrainere som har ligget flere uker i gatene, har krigen i Ukraina fått en ny omdreining.

Blant annet har Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, sagt at Russland nå forsøker å redde stumpene i Ukraina og at krigen er på vei inn i en avgjørende fase. I tillegg er tre russiske diplomater blitt erklært uønsket i Norge og regjeringen vurderer å stenge norske havner for russiske skip.

Folk har fortsatt et stort behov for informasjon om krigen og ekspertene våre i NRK Svarer har også i dag fått fått mange spørsmål.

Dette er ekspertene våre Ekspandér faktaboks Ane Tusvik Bonde, seniorrådgiver ved Human Rights House Foundation.

Arild Moe, seniorforsker ved Fritdjof Nansens institutt.

Arve Hansen, rådgiver, Den norske Helsingforskomité

Berit Berg, professor ved Institutt for sosialt arbeid, NTNU

Bjørn Olav Knutsen, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Camilla Guldahl Cooper, førsteamanuensis i operasjonell rett ved Forsvarets høgskole, Stabsskolen.

Dag Henriksen, oberstløytnant og forskningsleder ved Luftkrigsskolen.

Daniella Slabinski, vitenskapelig assistent, Norsk utenrikspolitisk institutt.

Espen Mathy, vitenskapelig assistent ved Norsk utenrikspolitisk institutt.

Gunhild Hoogensen Gjørv, professor i sikkerhetstudier, Universitetet i Tromsø

Gunnar M. Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær, Den norske Helsingforskomité

Heidi Svendssen Tessand, psykologspesialist i samfunnspsykologi og barn/unge.

Haakon Gjerløw, seniorforsker ved PRIO, Institutt for fredsforskning.

Håvard Bækken, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier.

Ingar Amundsen, fungerende avdelingsdirektør ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Ingerid Maria Opdahl, leder for Senter for Sikkerhetspolitikk ved Institutt for forsvarsstudier.

Ingunn Lunde, professor, Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen.

Iver Neumann, direktør ved Fritdjof Nansens institutt.

Jakub Godzimirski, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk institutt.

Jo Andreas Sannem, hovedlærer i operasjonell rett ved Forsvarets høgskole, Stabsskolen.

Johanne Kalsaas, stipendiat, russisk media og kommunikasjon ved Universitetet i Bergen.

June Borge Doornich, førsteamanuensis Handelshøgskolen, Nord universitet.

Jørn Holm-Hansen, statsviter og forsker ved OsloMet.

Karen-Anna Eggen, forsker ved Institutt for forsvarsstudier.

Kari Aga Myklebost, professor i russisk historie ved Universitetet i Tromsø

Karin Dyrstad, førsteamanuensis, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU.

Karsten Friis, seniorforsker ved Nupi og leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar.

Kirsti Stuvøy, førsteamanuesis ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet.

Kjølv Egeland, forsker på atomvåpen ved Sciences Po.

Knut Einar Skodvin, professor ved det juridiske fakultet, UiB.

Kristin M. Bakke, professor i statsvitenskap University College London, seniorforsker ved PRIO

Kristin Orgeret, professor i journalistikk og mediefag, OsloMet.

Kåre Dahl Martinsen, professor ved institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høyskole.

Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen.

Lise Rakner, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Marianne Riddervold, forsker ved Nupi og professor i statsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet

Marina Povitkina, førsteamanuensis ved institutt for statsvitenskap, UiO.

Marta Bivand Erdal, seniorforsker ved PRIO, Institutt for fredsforskning.

Martin Paulsen, instituttleder, Institutt for fremmedspråk ved Universitetet i Bergen.

Mass Soldal Lund, professor i cybersikkerhet, Høgskolen i Innlandet.

Nick Sitter, professor i politisk økonomi ved Handelshøyskolen BI og ved CEU, Det sentraleuropeiske universitet.

Nils Kalstad, Instituttleder for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, NTNU.

Ole Boe, professor, strategisk ledelse, Universitetet i Sørøst-Norge.

Peder Kjøs, psykolog.

Pål Skedsmo, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt.

Sigrid Redse Johansen, Generaladvokat (dr. grad fra UiO om krigføringsregler og militære sjefers handlefrihet i væpnet konflikt).

Stein Tønnesson, seniorforsker ved PRIO, Institutt for fredsforskning.

Susanne Therese Hansen, forsker ved NTNU samfunnsforskning og postdoktor ved institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU

Tanja Ellingsen, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Nord universitet.

Tobias Sæther, forsker i Ukraina-prosjektet ved Stabsskolen, Forsvarets høyskole.

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole.

Tora Berge Naterstad, vitenskapelig assistent, Norsk utenrikspolitisk institutt.

Tor Ivar Strømmen, orlogskaptein og PhD-kandidat ved Sjøkrigsskolen.

Her er noe av det vi fikk flest spørsmål om:

Hvorfor vil de til Nord-Europa?

Gunnar Torgersen spurte: Hvorfor vil de fleste flykninger fra Ukraina til Nord-Europa når det er like trygt i f.eks. Polen og Romania?

Berit Berg, professor ved Institutt for sosialt arbeid, NTNU svarte slik:



Norske kommuner ruster seg for å ta imot flyktninger. Her blir en gammel skole satt i stand for å ta imot Ukrainske barn.

Det fins ikke gode tall på dette, men foreløpig er det nok nabolandene til Ukraina som har tatt imot de fleste av flyktningene. Det handler om nærhet (geografisk og kulturelt), det handler om nettverk (slekt og venner) som mange har i naboland, og om raskt å kunne dra tilbake til Ukraina når krigen er over.

De som ønsker seg til Nord-Europa har nok ulike begrunnelser - både knyttet til sikkerhet og trygghet, arbeidsmuligheter, velferdsordninger, nettverk mm. I det siste har vi imidlertid sett at flere av dem som hadde kommet til (eller ønsket seg til) Norge eller andre land i Nord-Europa har ombestemt seg. Ofte er dette begrunnet med at de ønsker å bo nærmere sitt eget hjemland. Hva som skjer over tid kan vi bare gjette. Erfaring viser imidlertid at tidsfaktoren har stor betydning. Hvis krigen varer lenge, vil dette påvirke om du vil bli eller vende tilbake.

Hva kan Norge gjøre?

Har statsminister Jonas Gahr Støre og den norske regjeringen noen plan for å få stoppet krigen? Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Henrik Jørgensen spurte: Hva er Jonas Gahr Støre og Regjeringens plan for å få stoppet krigen i Ukraina? Viser til pressekonferanser, samt artikler og kommentarer gjengitt i nasjonale og internasjonale redaksjonelle medier.

Tor Ivar Strømmen, orlogskaptein og PhD-kandidat ved Sjøkrigsskolen, svarte slik:

Noreg har ingen plan for å stogge krigen i Ukraina, me har berre ein plan for å påverke krigen i ei lei som kan gi ein slutt me kan leve med. Det er berre dei krigførande partane som kan stogge ein krig.

Det Noreg kan gjere, og gjer, er å bidra til å påføre kostnad på Russland og dimed gjere det meir sannsynleg at Russland vel å stogge krigen på grunn av eskalerande kostnad vs. måloppnåing. Dette gjer me gjennom sanksjonar, gjennom diplomati og gjennom våpenstøtte til Ukraina. Samstundes bidrar me til press på Ukraina for å kome til ei fredsslutning som Russland kan akseptere (slikt press skjer skjult).

Hvilke ubrukte militære virkemidler har Russland?

Bjarne Berggrav spurte: Du skriver at Russland fortsatt har ubrukte militære virkemidler. Vi kjenner jo de aller største og farligste. Men: Hva slags ubrukte konvensjonelle militære virkemidler har de?

Nikolai Sitter, professor i politisk økonomi ved Handelshøyskolen BI og ved CEU, Det sentraleuropeiske universitet, svarte slik:

Russisk gass - her i gassrør utenfor Kyiv, er et energi-våpen. Foto: Sergei Chuzavkov

Det var kanskje ikke meg som skrev det, men ja - det stemmer. Atomvåpen er det mest alvorligste Putin har truet med, men mange tolker det også slik at han har hintet om kjemiske/biologiske våpen ved å (falskt) anklage USA for å har disse klar. I tillegg kommer det støtte arsenal av konvensjonelle styrker.

Men jeg tenker det viktigste og mest akutte for EU (og Norge) er energi-våpnet: Putin krever betaling for russisk gass i russisk valuta, hvilket bryter kontraktene han har med f.eks tyske importører, og turer med fullt kutt av gass. Dette ville ramme tysk (og italiensk + østerisk) økonomi og forbrukere hardt, men også koste Putin dyrt i tapte inntekter.

Hva kan FNs sikkerhetsråd egentlig gjøre?

Hva kan egentlig FNs sikkerhetsråd gjøre? Her i møte den 18. mars. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Yuko Ringdal spurte: Zalensky i gårsdags tale for FNs sikkerhetsråd gjer meg svært frustrert. Kan FN kaste Russland frå FNs sikkerhetsrådet? Eller er det noko FN kan gjera slik at krigen vert stoppa?

Tobias Sæther, forsker i Ukraina-prosjektet ved Stabsskolen, Forsvarets høyskole, svarte slik:

Russland er fast medlem av Sikkerhetsrådet og dermed veto-makt. Et resolusjonsforslag til Sikkerhetsrådet om å stoppe krigshandlinger i Ukraina stemte Russland ned raskt etter invasjonen.

I FNs generalforsamling har 141 av FNs 193 medlemmer stilt seg bak en resolusjon om betingelsesløs russisk tilbaketrekning fra Ukraina. Dette er et utrykk for politisk press, men får neppe Russland til å stoppe krigen. Ved siden av dette bidrar FN humanitært på en rekke felter inn mot Ukraina-krigen. For å stoppe krigen er det lite FN kan gjøre, og en fredsslutning vil neppe komme som resultat av handlinger fra FNs side.

Hvem skal granske?

En midlertidig grav i Butsja etter massakren der. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Steinar Østhassel spurte: Når granskingen av massakrene i Ukraina igangsettes, hvordan er sammensetningen av personene som deltar i granskingen. Ville det være lurt å inkludere russiske rettsmedisinere som en del av gruppen? Da måtte de selv svare på hvorfor deres kompetanse er så ulik alle andre rettsmedisinere som deltar. Jeg tenker en deltakelse fra russiske rettsmedisinere ville vært lurt. De er jo i utgangspunktet profesjonelle på lik linje med øvrige rettsmedisinere. Et politisk styrt rettsmedisinsk resultat fra Putin ville dermed vært avslørende.

Karin Dyrstad, førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU svarte slik:

Den internasjonale strafferettsdomstolen ICC er i gang med å etterforske mulige krigsforbrytelser i Ukraina. De bruker sine egne etterforskere som skal være nøytrale og uavhengige. Såvidt jeg vet er det ingen tradisjon for å bruke etterforskere fra den som er anklaget for overgrepene.

Å bruke etterforskere som er part i en konflikt vil f.eks. gjøre det vanskelig å gjennomføre gode intervjuer av vitner. Å vitne om krigsforbrytelser er i seg selv svært krevende, og etterforskningen må utføres slik at vitner og overlevende utsettes for minst mulig tilleggsbelastning.

Hva mer kan Norge gjøre?

Luftvernbatteri av en type som Ukraina ønsker å få fra Norge. Systemet NASAMS er utviklet av Kongsberggruppen sammen med Raytheon. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

Sylar Hebbe spurte: Er ein stor tilhenger for å stenge havner for russiske skip. Men er det mere den norske stat kan gjøre?

Tobias Sæther svarte slik:

Fortsatt våpenstøtte er et aspekt. Hittil har man fra vestlig side gitt mye luftvern og panservern. Ukrainerne har appellert med ønske om blant annet sjømålsmissiler i tillegg.

Ellers har norske rederes frakting av olje til russiske havner vært pekt på i det siste. Dette bidrar til penger i den russiske statskassen. Så er det spørsmålet hva som skal gjøres med pengene Oljefondet har i russiske aksjer. Eierandelene er her fryst inntil videre.