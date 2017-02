Alle snakker om den store folkefesten i Granåsen i 97. Det de trekker frem er folkelivet både oppe på skiarenaen, men også under medaljesermoniene på torget.

– Messingbjellene som ble solgt der oppe er nok kanskje det jeg husker best. Da det nærmet seg innspurt stod det tjukt med folk som ringlet og ringte med disse bjellene. Jeg tror ikke noen fikk med seg det som ble sagt over høyttaleranlegget, men alle ble i alle fall klar over at nå er det noen som holder på å gå i mål, sier Elling Askvik og ler.

Da Dæhlie delte pallen

F.v.: Erling Jevne, Mika Mylylla, Bjørn Dæhlie og Gjoko Dineski som gikk inn til mål 1 time og 9 minutter bak vinneren. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

En annen som også har mange minner fra februardagene i Granåsen er Sigmund Nygaard. Han trekker blant annet frem da Dæhlie tok med makedoneren Gjoko Dineski opp på pallen etter han fullførte 5-mila, og at regnværet fikk ansiktsmalingen til å renne nedover kinnene på barna.

– Men så husker jeg også veldig godt at jeg syntes jakkene var så fine. Det var mye finere farger på de enn det var på jakkene under Lillehammer-OL i 94. Og det var jo litt gjevt da, forteller han.

Se innslag med bjeller, klær og andre VM-effekter fra 1997:

VM-sveiva for deg og meg

En annen ting mange nok husker godt, er de ulike VM-sangene som strømmet ut av høyttaleranleggene i Granåsen. "Snørosa" med blant annet Åge Aleksandersen og Bjarne Brøndbo er kanskje den mest kjente, men også "VM-sveiva" fikk folket til å holde varmen på tribunen.