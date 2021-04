1/10 Hvorfor snakker presten om oppstandelse? Foto: Illustrasjon Det gjør han for å roe ned folk i kirken (det blir ofte stor oppstandelse når presten begynner å snakke om korsfestelsen) Det er fordi det skapte stor oppstandelse da Jesus kom ridende på et esel palmesøndag Fordi Jesus døde og sto opp igjen – i påska Byen Jerusalem oppsto på langfredag, der Jesus ble korsfestet

2/10 Hva er det å være barmhjertig? Foto: Høgskolen i Oslo Da har du en stor barm, med god plass til et stort hjerte Du er snill med noen fordi de har fortjent det Du har hjerte for alle, også dine fiender. Du er grusom og nådeløs

3/10 Hva er nåde? Foto: Pedro Berruguete / Wikipedia Noe du sier dersom du går til voksendåp, og presten skal til å tømme vann på hodet ditt Å be om nåde er å legge seg flat, foran Gud Nåde er norrønt og betyr trussel Når du ber om nåde, ber du om god innhøsting

4/10 Hva er en kantor? Foto: Øystein Nygård / NRK En kantor passer på at kantene på alterduken ikke blir frynsete Hun er spesialist på alt som har med Tor, Odin og norrøn mytologi å gjøre (Av latin; Cand.Tor) En kantor bestemmer musikken i kirken En lærer

5/10 Hvordan ser en nyfrelst mann ut? Foto: wikimedia commons Han er våt i håret, fordi han nettopp har blitt døpt Han har akkurat skjønt gleden ved en hobby: Hvis det for eksempel er jazz, kan du se at han gjør (nesten usynlige) moves Ordet frelse er avledet av norrøne frjáls, som betyr fri hals. Altså han har halsen fri, og ser kanskje litt letta ut? Han ser ut akkurat som før han ble frelst

6/10 Hva gjør du når du sier syndsbekjennelsen? Foto: Wikipedia Du forteller Gud hvem du synes synd på Du forteller Gud at du er klar over at du har gjort noe galt, og ber om unnskyldning Du sier at du vet at du har syndet, men har ei god forklaring Du sier til Gud at du er kjent med hva han syns, men at du syns noe anna

7/10 Hva betyr «Kyrie eleison»? Foto: Hans Erik Weiby / NRK Det betyr «Hjelp din neste» Det er latin for «tom kirke» – du har kanskje lagt merke til at dette er noe presten sier stadig oftere? Hvis en menighet sier «Kyrie eleison» betyr det at det er tomt for altervin Det er helt gresk, og betyr «Hjelp meg, Gud!»

8/10 Hva skjer under nattverden? Foto: Russisk Museum Man slår av lyset i kirken og later som om det er natt Man blir ekstra mye verdt for Gud dersom man er i kirken om natta, og får ei kjeks og en skvett vin i belønning. Nattverden symboliserer Jesu siste kveldsmat: Man spiser brød og drikker vin, akkurat som Jesus gjorde Man venter på dagen, for natta er ikke mye verdt

9/10 Hva er miskunn? Foto: Faksimile Ordet kommer av norrøne mísunningar: Man unner ikke andre noe godt, kun seg selv Et adjektiv man bruker om menn som bare godtar partnere som har missetittel (Forenkling av Miss, kun) Det er norrønt og betyr at man skylder på andre for noe man selv har gjort Miskunn betyr omtrent det samme som tilgivelse

10/10 Hva er forsakelse? Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk Forsakelse er rett og slett å si nei til noe Forsakelse er å kjempe for en sak Å forsake noe er å holde noe skjult Forsakelse er det samme som straff