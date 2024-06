Det var tidlig i vår at Britt Karin Finne fikk besøk av en håndverker på døra på Nordsihaugen i Steinkjer. Hun hadde lenge tenkt på å bytte tak på huset.

Det endte med at hun skrev kontrakt.

Hun betalte noe på forskudd, men snekkerne forsvant før jobben var gjort.

– Jeg føler meg veldig lurt. Jeg føler meg svindlet og bedratt, sier hun.

Taket ble revet, men jobben var bare halvferdig.

– Alt dette var så ufagmessig gjort, forteller hun.

Bare for noen dager siden gikk A-krimsentret i Trøndelag ut og advarte mot at omreisende håndverkere er observert flere steder.

Slik så det ut på taket i garasjen. Også på resten av bolighuset var taket revet og uferdig. Foto: Privat

Finne har engasjert advokat. I en skaderapport fra Norconsult gis det kritikk for måten arbeidet er utført.

Dette står i takstrapporten om takarbeidet:

«Taktekkingen og undertaket er revet av på hele boligen og på garasjen. Det er delvis lagt nytt undertak og nye lekter. Det informeres om at utført oppbygging med nytt undertak og lekter er av dårlig kvalitet og bør rives før det bygges opp på nytt igjen».

Les også Turid ble svindlet – nå skal hun lære seg å gjenkjenne kriminelle

Bør vente med å betale regning

Hun er ikke den eneste som har blitt lurt i år. Byggebransjens Uropatrulje har fått meldinger om det samme i flere andre kommuner.

– Det er veldig stor grunn til å advare. Seriøse bedrifter inngår kontrakt. De gjør jobben og så sendes regning etterpå. Det er det som er standarden. Bare det å be om forskuddsbetaling bør gjøre at folk blir skeptiske, og velger noen andre.

Det sier Vidar Sagmyr, prosjektleder i Byggebransjens Uropatrulje. Han sier de har disse miljøene under oppsikt.

– Litt av problemet med disse miljøene er at de ofte er veldig tillitvekkende og flinke til å snakke for seg. Dette er erfarne svindlere, som vet hvilke knapper de skal trykke på hos folk, mener Sagmyr.

– Gjengangeren er at det blir forskuddsbetaling. Det blir levert dårlig håndverk eller halvferdig arbeid, sier han.

Vidar Sagmyr fra Byggebransjens uropatrulje hjemme hos huseier Britt Karin Finne i Steinkjer. Foto: Rita Kleven

Tror hun får tilbake pengene

Britt Karin Finne betalte en del på forskudd og en del underveis. Hun har tro på at hun skal få tilbake pengene hun betalte på forskudd.

– Hadde jeg gjort det om igjen, så hadde jeg selvfølgelig ikke betalt. Du har jo en angrerett på avtaler, så da hadde jeg nok gått tilbake på det, når jeg vet det jeg vet nå, sier hun.

– Men kontrakt ble skrevet?

– Ja, kontrakt hadde vi. Den er godkjent fra Forbrukerrådet. Kontrakt er fint å ha. Men når det som står i kontrakten ikke blir overholdt, da er den veldig lite verdt.

Les om andre som har blitt lurt: Snekkere stakk av med penger, før jobben var gjort

Dette er kontrakten som ble underskrevet. En type kontrakt for håndverkstjenester. Foto: Rita Kleven

Tilbakeviser svindel

Byggefirmaet fra Østlandet, som fikk forskuddsbetalinga, avviser at de har forsøkt å svindle huseieren.

De har tilbudt å betale tilbake deler av beløpet. I en e-post skriver daglig leder dette:

«En liten stund ut i prosjektet ble vårt samarbeid med underleverandør avsluttet i Steinkjer på grunn av for dårlig kvalitet på arbeidet.»

Vil du kjøpe tjenester av håndverkere på døra? Nei, jeg vil ikke det. Ja, jeg kan gjøre det. Vet ikke Vis resultat

Britt Karin Finne får nå hjelp fra et annet byggefirma med å gjøre ferdig arbeidet på taket hennes. Foto: Rita Kleven

Fikk hjelp

Huseieren i Steinkjer er lettet over at hun nå får hjelp fra et annet byggefirma til å gjøre ferdig taket.

– De er en reddende engel. Bedriften Husbygg hadde mye å gjøre, men da de hørte at jeg trengte hjelp kom de for å bistå.

– Hvorfor velger du å fortelle om dette?

– Det er en grunn til det, og det er at folk må være skeptisk. Vi har gjort et godt grunnarbeid, synes vi. Sjekket firmaet på forhånd. Vært på Brønnøysundregistrene og har lest omtaler på nett, men det er jo falskt mye av dette, sier hun.

Hun sier at hun trodde at hun kjøpte tjenester fra et snekkerfirma fra Verdal, som viste seg å være et stråselskap, sier hun. Da kontrakten kom var den signert av en bedrift på Østlandet.

Sjekker håndverkere

– Dersom du blir oppsøkt ønsker vi at du tar kontakt. Det er viktig for oss å være raskt ute for å kunne undersøke at de jobber innafor regelverket.

Det forteller senterleder på A-krimsenteret i Trøndelag, Siv Fanavoll.

En del tilbyr vedlikehold, som maling, spyling av tak, snekkerarbeid, vasking og skifting av takstein.

– Vi anbefaler at du avslår slike tilbud, men om du velger å kjøpe tjenester på døra må du være ekstra oppmerksom på risikoene du kan utsette deg for, sier Fanavoll.